المؤسسة العربية المصرفية يشتري بلوم مصر بـ 480 مليون دولار

المصدر: القاهرة - رويترز

قال مصدران مطلعان لرويترز إن بنك المؤسسة العربية المصرفية البحريني أتم امس الخميس الاستحواذ على بنك بلوم مصر مقابل 480 مليون دولار.

أضاف أحد المصدرين «البنكان وقعا امس العقود النهائية للصفقة شاملة كافة الأصول المادية والعينية وحسابات العملاء».

وبنك بلوم مصر تابع لمجموعة بنك لبنان والمهجر وبدأ العمل في مصر عام 2005 وللبنك 41 فرعاً ويبلغ رأسماله المدفوع ملياري جنيه (126 مليون دولار)، بحسب موقعه الإلكتروني.

وجرت عملية إعادة هيكلة شاملة للبنك على مدار السنوات الماضية.

ووفقاً لموقعها على الإنترنت، تملك المؤسسة العربية المصرفية في مصر شبكة من 28 فرعاً منتشرة في المدن الكبرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز