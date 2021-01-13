لازارد تقدم المشورة لمشروع هيدروجين بـ 5 مليارات دولار لـ«نيوم»

المصدر: دبي، لندن - رويترز

قالت مصادر إن مشروعاً مشتركاً يضم إير برودكتس وأكوا باور ونيوم استعان بشركة لازارد المالية لتقديم المشورة بشأن مشروع مزمع للهيدروجين بقيمة 5 مليارات دولار في منطقة نيوم الاقتصادية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في السعودية.

وقال مصدران مطلعان إن لازارد، التي قدمت المشورة لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية في طرحها العام الأولي في 2019، خاطبت بنوكاً لقياس مدى إقبالها على المشروع.

وفي يوليو العام الماضي، قالت الشركات إن المشروع، الذي سيكون مملوكاً للشركاء الثلاثة بالتساوي، سينتج الأمونيا الخضراء للتصدير إلى الأسواق العالمية.

ونيوم التي جرى الإعلان عنها في 2017 باعتبارها إحدى دعائم الخطط السعودية لتنويع موارد الاقتصاد هي مشروع تطويري فائق التكنولوجيا على البحر الأحمر يضم مناطق عدة منها منطقة صناعية ومناطق للخدمات اللوجستية، ومن المتوقع إتمامها في 2025.

وكشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هذا الأسبوع عن خطط لبناء مدينة خالية من الكربون في نيوم، بتكلفة للبنية التحتية بين 100 و200 مليار دولار.

زاد الإقبال على الهيدروجين باعتباره خيار الوقود النظيف في المستقبل ويزداد الترويج له باعتباره السبيل لخفض انبعاثات الكربون من قطاعي الصناعات الثقيلة والنقل مرتفعي الانبعاثات.

وسيتكون المشروع البالغة تكلفته 5 مليارات دولار في نيوم من مصنع للأمونيا الخضراء بطاقة 1.2 مليون طن سنوياً، والذي سيستخدم الهيدروجين المنتج من محلل كهربائي يجري تشغيله بما يزيد على 4 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المخزّنة، ومن المقرر بدء الإنتاج عام 2025.

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