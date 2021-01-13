مصر تخفّض وقود الطيران لدعم السياحة والطيران

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أمس الأربعاء تخفيضات إضافية على سعر وقود الطيران، لتصل إلى 15 سنتاً للجالون.

وجاء الإعلان بعد اجتماع ثلاثي ضم وزير البترول طارق الملا ووزير السياحة خالد العناني ووزير الطيران المدني محمد منار عنبة.

ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة البترول المصرية، على موقع فيسبوك، عن الملا القول إن التخفيضات تهدف إلى المساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على هذين القطاعين الحيويين، مضيفاً أنه سيتم تطبيقها من 21 الجاري وحتى نهاية العام.

وعلّق وزير السياحة بالقول إن «هذه المبادرة ستساهم بشكل إيجابي في زيادة الحركة السياحية إلى مصر من خلال تحفيز الشركات العالمية لزيادة عدد رحلاتها للمقاصد السياحية المصرية».

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