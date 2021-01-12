البحرين والولايات المتحدة توقعان اتفاقية لإنشاء منطقة تجارية أمريكية في المملكة

المصدر: وام

وقعت مملكة البحرين والولايات المتحدة اتفاقية لإنشاء منطقة تجارية أمريكية في المملكة.

وقالت وكالة "بنا" إن زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني و ويبلر روس، وزير التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية وقعا الاتفاقية.

وأكد الوزير البحريني أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقا أوسع لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة وفقا لمزايا اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وأكد ويبلر روس التزام إدارة التجارة الدولية بوزارة التجارة الامريكية بالعمل مع مملكة البحرين من أجل إنجاز المنطقة التجارية الأمريكية.

ومن المتوقع أن يساهم إنشاء المنطقة التجارية الأمريكية في المملكة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين نحو آفاق أبعد كما ستباشر الولايات المتحدة ومملكة البحرين على الترويج للمنطقة التجارية الأمريكية كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع بين الشركات الأمريكية في مملكة البحرين وفي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وسوف تسمح المنطقة التجارية الأمريكية للشركات الأمريكية العمل بمنطقة مجهزة لأنشطة تبادل البضائع والحلول اللوجستية الشاملة، إضافة إلى تسهيل عمليات التصدير عبر ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد أو عبر أي منافذ أخرى يتم إنشاؤها مستقبلًا في المملكة من خلال حلول جمركية متخصصة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز