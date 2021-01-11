دورة تدريبية عن بعد حول الإحصاءات النقدية والمالية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول «الإحصاءات النقدية والمالية (تمهيدية)» التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة من 11 - 14 يناير الجاري.

وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: يعتبر تجميع البيانات الإحصائية الدقيقة الموثوق بها واحداً من اهتمامات البنوك المركزية ومؤسسات النقد، يرجع السبب في ذلك إلى وقوع العديد من الأزمات المالية والاقتصادية، التي كان أحد أسباب حدوثها هو غياب البيانات الصحيحة والدقيقة عن القطاع المالي في هذه الدول، الأمر الذي تعذر معه اتخاذ إجراءات احترازية في الوقت المناسب لدرء هذه الأزمات مما أدى إلى تفاقم التحديات الاقتصادية والمالية التي كانت من أحد أسبابها غياب المعلومات الدقيقة حول مواطن الضعف في القطاع المالي في العديد من الدول.

وأضاف أن بروز مثل هذه الأزمات أفرز وجود حاجة ملحة لإرساء إطار عملي لتجميع وإعداد البيانات بطريقة سليمة مما دفع بالمؤسسات الدولية للعمل على إصدار إرشادات تساعد في الكيفية التي يتم من خلالها إعداد ونشر الإحصاءات النقدية والمالية بطريقة ممنهجة.

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