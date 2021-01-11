«النقد العربي» يُعرف الشباب بالمحافظ الرقمية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أصدر صندوق النقد العربي، سلسلة كتيبات تعريفية، تستهدف زيادة الوعي الاقتصادي والمالي لدى الشباب العربي، وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية الأعضاء، وخاصة المحافظ الرقمية.

تستهدف سلسلة الكتيبات الجديدة، الفئات العمرية الشابة، والمواطن العربي بصفة عامة، من غير المتخصصين في الشأن الاقتصادي والمالي، بهدف المساعدة على الإلمام بالأساسيات، والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا الهامة، مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية الأخرى ذات الأولوية.

ويأمل الصندوق، من خلال هذه الكتيبات، أن يسهم في تعزيز دور الشباب العربي في التعامل مع القضايا والمستجدات الاقتصادية والمالية من حوله، بمعرفة ودراية كاملة، بما يساعد على الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

وفي هذا الإطار، أصدر الصندوق، العدد السابع من سلسلة كتيبات تعريفية حول «المحافظ الرقمية»، في إطار تعزيز الصندوق لثقافة التعامل مع التقنيات المالية الحديثة، وتطويرها، لتتواكب مع التحول الرقمي الذي يشهده العالم المعاصر في مجالات التقنيات المعلوماتية والاتصالات.

ويُسلّط الكُتيب الضوء على تقنية المحافظ الرقميّة، التي تعد من أهم قنوات التقنيات المبتكرة في الحصول على الخدمات، وإنجاز المعاملات، من خلال شاشات الحاسب الآلي، أو الهواتف الذكية، بتكلفة أقل، وبجودة أعلى، وفي وقت أقصر بكثير.

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