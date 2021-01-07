تحويل بورصة مسقط إلى «مساهمة مغلقة»

المصدر: (دبي - رويترز)

أعلنت سلطنة عمان أمس أن سوق مسقط للأوراق المالية تحوّل إلى شركة مساهمة مقفلة باسم شركة بورصة مسقط، وآلت ملكيتها إلى جهاز الاستثمار المملوك للدولة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الشركة ستحمل اسم بورصة مسقط وستؤول كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات والسجلات الخاصة بسوق مسقط للأوراق المالية إلى الكيان الجديد.

وشكلت السلطنة جهاز الاستثمار العماني في يونيو لتملك وإدارة معظم أصول صندوق الثروة السيادي ووزارة المالية. وأصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، مرسوماً بمنح ترخيص لمشغل ثالث لخدمات الاتصالات يقضى بمنح ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية لاتصالات المستقبل لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية.

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