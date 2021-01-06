«فيرجن موبايل» تتوسع في الخدمات المالية عبر الهاتف

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فيرجن موبايل السعودية عن توقيعها اتفاقية «وكيل مصرفي» مع البنك السعودي للاستثمار، بهدف توسيع خدماتها ومنتجاتها وإدخال الخدمات المالية عبر الهاتف الجوال، وقد حصلت الشراكة على تأييد البنك المركزي السعودي (ساما) وفق الأحكام ذات الصلة.

وبذلك تصبح فيرجن موبايل أول كيان في المملكة يحصل على ترخيص وكيل مصرفي عبر شريكها (البنك السعودي للاستثمار)، ويأتي ذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تزويد عملائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط بالحلول الرقمية المبتكرة لتبسيط وتعزيز التفاعلات اليومية.

وبموجب الاتفاقية، سيضم البنك السعودي للاستثمار وفيرجن موبايل السعودية قدراتهما وخبراتهما معاً لبناء وتطوير وتنفيذ عرض قيمة فريد للمستخدم النهائي، قائم على البنية التحتية الرقمية القوية لكلا الكيانين، لتقديم خدمات التحويل الدولي للأموال رقمياً.

والتي ستستفيد من الانتشار والشبكة القوية للائتلاف في المملكة، الأمر الذي سيتيح للعملاء خدمات مالية رقمية سهلة وسريعة وأكثر ملاءمة لتعزيز تجربة الهاتف الجوال مع التكنولوجيا المالية. ويأتي ذلك بعد إطلاق فرندي موبايل التابعة للمجموعة في سلطنة عمان باقات تأمين ضد الحوادث عبر اشتراكات الأجهزة الجوالة في نوفمبر 2019.

وقال إريك دودمان نيلسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا: إن توفير تجربة متميزة لعملائنا يأتي في صميم وعد فيرجن موبايل، ونحن متحمسون للشراكة مع البنك السعودي للاستثمار للمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا الجديدة والتوسع في مجال الخدمات المالية عبر الهاتف الجوال.

فقد أدى عالم ما بعد الجائحة إلى زيادة حدة التوقعات الرقمية للعملاء، ونحن نتطلع للتوسع والابتكار باستمرار من خلال إدخال القدرات الرقمية المحسنة التي لن تلبي توقعات عملائنا فحسب، بل وسترفع من مكانة فيرجن موبايل كرائد عالمي حقيقي في مجال الرقمنة.

وأضاف: تمكنت فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا بالفعل من إحداث تأثير ملموس في القطاع عبر إطلاق أول مشغل شبكة افتراضية للهاتف المحمول في المنطقة مع علامة فرندي موبايل في سلطنة عمان، تلاها أول خدمة رقمية بالكامل للهواتف المحمولة مع فيرجن موبايل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ونحن متحمسون لأن نكون جزءاً من إنجاز جديد آخر في المنطقة، وأن ندفع بحدود خدمات الهاتف المحمول لتقديم منتج استثنائي في الشرق الأوسط.

ولمجموعة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا خبرة كبيرة في تكامل الأنظمة التي تتسم بالمرونة العالية للتعامل مع اتجاهات المستهلكين. والمجموعة قادرة على تقديم ابتكارات وميزات جديدة للسوق بشكل أسرع، ما يمكنها من استكمال عروض المشغلين عبر تطوير الخدمات التي تستهدف القطاعات الفرعية لسوق الاتصالات.

وقد حصلت المجموعة بعد تقديم طلبها في نوفمبر 2019 على ترخيص إطلاق علامتي فيرجن موبايل وفرندي موبايل في الكويت، كما ستركز على التوسع من خلال علامة ثانوية في منطقة شمال إفريقيا.

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