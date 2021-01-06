مصر تعلن أسعار البنزين الجديدة رسمياً

المصدر: رويترز والبيان الإلكتروني

قالت وزارة البترول المصرية اليوم الأربعاء إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية على مدى الربع الأول من العام الجاري.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن تثبيت السعر يهدف "للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا".

وتجتمع لجنة التسعير كل ثلاثة أشهر وتأخذ في الاعتبار أسعار الطاقة العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ضمن عوامل أخرى.

أسعار البنزين الجديدة:

البنزين 80 بسعر 6.25 جنيهات للتر،

بنزين 92 بسعر 7.5 جنيهات

بنزين 95 بسعر 8.5 جنيهات

بينما يبلغ سعر السولار 6.75 جنيهات للتر.

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