وزير المالية القطري يصل إلى القاهرة في زيارة "خاصة"

المصدر: البيان الإلكتروني

وصل وزير المالية القطري علي شريف العمادي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، على متن طائرة خاصة قادماً من الدوحة، في زيارة غير رسمية ولا تهدف إلى لقاء أي مسؤول مصري. بحسب موقع "الشرق الإخباري".

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها إن زيارة الوزير القطري "ليست سياسية"، وليس بها جدول لقاءات مع أي مسؤول مصري، وأن العمادي سيفتتح فندق "سانت ريجيس" المملوك لشركة الديار القطرية، والمطل على ضفاف النيل في العاصمة المصرية القاهرة.

ونسب الموقع لمصدر في الشركة المالكة للفندق، قوله إن حفل الافتتاح يضم قائمة صغيرة من المسؤولين إلى جانب وزير المالية القطري، أبرزهم وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني.

ويشغل العمادي أيضاً منصب رئيس لجنة الاستثمار وعضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي).

وكانت شركة الديار المملوكة لجهاز قطر للاستثمار قد حصلت على أرض المشروع في 2008 بسعر 27.5 ألف دولار للمتر، وتم الاتفاق مع مجموعة ماريوت العالمية على تولي إدارة الفندق.

وتعثرت عملية إنشاء وافتتاح الفندق لسنوات طويلة بعد قيام ثورة 25 يناير في مصر في 2011، وكذلك تعطل الحصول على التراخيص من محافظة القاهرة التي يقع في حيزها الفندق، بعد خلاف طويل بين السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر من جانب وقطر من جانب آخر، والذي وصل مرحلة الحلحلة في قمة العُلا بالسعودية اليوم.

وبحسب المصدر، حصل الفندق، الذي تأخر افتتاحه 6 سنوات عن المستهدف، على تصريح بالتشغيل التجريبي خلال النصف الأول من العام الجاري، قبل أن يحصل على الموافقة النهائية مؤخراً، وصولا إلى الافتتاح الرسمي مساء الثلاثاء.

وتصل استثمارات المشروع إلى 1.3 مليار دولار، وهو عبارة عن مشروع متكامل يضم شققاً فندقية، بإجمالي 515 وحدة على مساحة 9360 متراً مربعاً.

وتأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري في 2005 كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، بهدف دعم الاقتصاد القطري وتنفيذ مشاريع التنمية العقارية في داخل دولة قطر وخارجها.

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