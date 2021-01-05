841 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 841 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 377 مبايعة بقيمة 718.06 مليون درهم، منها 40 مبايعة للأراضي بقيمة 152.35 مليون درهم، و337 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 565.72 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 100.35 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 22.34 مليون درهم، و46 رهن فلل وشقق بقيمة 78.01 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 10 ملايين درهم، وأخرى في منطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 9 ملايين درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 23.5 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البراحة بقيمة 8 ملايين درهم، وأخرى في منطقة المرر بقيمة 8 ملايين درهم.

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