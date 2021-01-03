الكويت تعلق الرحلات المباشرة من وإلى المملكة المتحدة

المصدر: وكالات

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت تعميماً إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، بتعليق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة ابتداءً من الأربعاء المقبل.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني على "تويتر": تعليق الرحلات المباشرة في مطار الكويت الدولي من وإلى المملكة المتحدة اعتبارا ًمن يوم الأربعاء 6 يناير 2021.

وكانت "الطيران المدني" أعلنت في نهاية ديسمبر الماضي إضافة بريطانيا إلى قائمة الدول الممنوع دخول القادمين منها إلى الكويت، وتصنيفها ضمن الدول العالية الخطورة، وذلك بناءً على تعليمات السلطات الصحية، وبعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا فيه.

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