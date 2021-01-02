سلطنة عُمان تحل المجموعة العمانية للطيران وشركة ترانزوم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزرارة المالية في سلطنة عُمان أعن حل المجموعة العمانية للطيران وشركة ترانزوم وإعادة توزيع الشركات التابعة لها ومهامها على الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات.



وقالت الوزراة على حسابها في "تويتر" :" في إطار دور جهاز الاستثمار العماني لإعادة هيكلة الشركات الحكومية وترشيد الإنفاق، تم حل كل من المجموعة العمانية للطيران وشركة ترانزوم وإعادة توزيع الشركات التابعة لها ومهامها على الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات."

وأضاف الوزارة "لن تؤثر إجراءات حل الشركتين على التزامات المساهمين تجاهها لكون التغيير المصاحب لهذا الإجراء سيكون في الهيكلة فقط".

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