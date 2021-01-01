مليار دولار للتنقيب عن النفط والغاز في مصر

المصدر: القاهرة-رويترز

قالت وزارة البترول المصرية، إن الوزير طارق الملا وقع تسعة اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق وغرب البحر المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر مع ست شركات عالمية ومصرية بحد أدنى للاستثمار يزيد عن مليار دولار.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الاتفاقات تستهدف حفر 17 بئرا استكشافية جديدة في مناطق الامتياز.

وتشمل الشركات التي جرى توقيع الاتفاقات معها إكسون موبيل وشيفرون وثروة للبترول المصرية وبى.بى وتوتال وشركاء لها هم شل وكوفبيك الكويتية وثروة.

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