عُمان تطلق تسهيلات وحوافز للقطاع الخاص

المصدر: (مسقط ـ وكالات)

أعلنت وزارة المالية في سلطنة عُمان أمس عن العديد من التسهيلات والحوافز التي ستقدم للمواطنين والقطاع الخاص خلال العام الجديد.وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن التسهيلات والحوافز تتمثل في «القروض الإسكانية المقدمة من بنك الإسكان العُماني»، حيث تم رفع المخصص السنوي للاقتراض خلال 2021 إلى 100 مليون ريال بدلاً عن 60 مليون ريال المحددة في موازنة البنك لعام 2021 ما يؤدي إلى زيادة عدد الموافقات على طلبات القروض من 1350 إلى نحو 2250.

كما سيتم إعفاء المقترضين من بنك التنمية العُماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فوائد الاقتراض لعام واحد (2021) وسيتم من خلال هذا الإجراء إعفاء 32104 مؤسسات وشركات بإجمالي كُلفة تبلغ 10 ملايين و930 ألفاً و432 ريالاً سعياً إلى مساندة شركات ومؤسسات القطاع الخاص الصغيرة المقترضة من بنك التنمية وهيئة المؤسسات الصغيرة.

كما تقرر إعفاء المؤسسات الصغيرة التي سوف يتم تسجيلها من أول يناير المقبل، حيث سيتم الإعفاء من كافة رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة المملوكة للعمانيين.

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