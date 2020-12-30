بالأرقام .. إعجاز مصري تحقق في 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي في وزارة الزراعة المصرية، أحمد العطار، ما وصفه بـ"الإعجاز المصري" الذي تحقق خلال العام 2020 على مستوى الصادرات الزراعية، وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وقال المسؤول المصري، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن بلاده تمكنت من تصدير أكثر من خمسة ملايين طن صادرات زراعية خلال العام 2020، وفتح 11 سوقاً تصديرية جديدة، رغم أزمة كورونا وانكماش التجارة العالمية، وأشار إلى أن الموالح تتصدر قائمة الصادرات الزراعية في مصر.

وبلغ حجم صادرات مصر من الموالح منذ بداية العام الجاري 2020 وحتى 25 نوفمبر الماضي، 1.42 مليون طن، وفق تقرير سابق صادر عن وزارة الزراعة المصرية، وأظهرت البيانات وصول حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة المذكورة إلى 4.8 مليون طن. وتمكنت القاهرة من التربع أخيراً على عرش صادرات البرتقال حول العالم.

ووفق البيانات التي رصدها العطار، فقد تم فتح السوق النيوزيلندية أمام البرتقال المصري، وسوق بروناي أمام البصل المصري، والسوق الأرجنتينية أمام الموالح المصرية، والسوق الهندية أمام البطاطس، وسوق موريشيوس أمام البطاطس، والسوق البرازيلية أمام الموالح المصرية، وسوق إندونيسيا أمام البصل وكذلك السوق نفسها أمام "الغريب فروت" (الليمون الهندي)، والسوق اليابانية أمام الموالح، وسوق الرمان لدولة السلفادور، وسوق الموالح لأوزبكستان.

وشدد العطار على أن ظروف جائحة كورونا من الممكن أن تؤثر على حجم الصادرات، لكنّ بلاده خلال العام 2020 تمكنت من مواصلة المعدلات التصديرية، في الوقت الذي أغلقت فيه عدة دول.

وأردف: "خطتنا هي مواصلة العمل وفق الإجراءات الاحترازية، وألا نتأثر بأزمة كورونا، ونعمل بشكل متواصل دون انقطاع أو إغلاق أو تقليص عمالة. لكننا مرتبطون بأطراف ودول أخرى نعمل معها، نتأثر قطعاً بقراراتها في حال الإغلاق أو وقف الرحلات وما إلى ذلك".

في السياق ذاته، لفت المسؤول المصري إلى سعي بلاده لفتح أسواق تصديرية جديدة. وأظهرت بيانات قائمة الأسواق المستهدفة، والتي تضم 14 سوقاً دولية لأكثر من 14 منتجاً وصنفاً زراعياً.

وتصدر الموالح والمانجو للولايات المتحدة الأمريكية، والرمان للصين، وباقي أصناف الموالح، والبطاطس لكوريا الجنوبية، وشتلات الموالح للمملكة العربية السعودية، والموالح والعنب والبطاطس للفلبين، إضافة إلى البصل لإندونيسيا، والموالح لتايوان وباكستان. والعنب والرمان والبلح لفيتنام، والبصل لباراغواي والموالح والبصل والعنب أيضاً للإكوادور، والموالح والعنب لتايلاند، والعنب للأرجنتين.

وحول حجم التصدير المستهدف في العام 2021 في ضوء المعدلات المحققة في العام 2020، قال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة في مصر، إن الأمر بشكل عام يخضع للعرض والطلب، وأن الحجر الزراعي كجهة رقابية يعمل على مراقبة المنتج والتصدير، وضمان تطبيق اشتراطات الدول المستوردة، وكذا فتح أسواق جديدة، مردفاً: "نعمل بكامل طاقتنا".

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