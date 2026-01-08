تسليم «بوندز أفينيو ريزيدنسز» بجزر دبي في الربع الأول من 2027

أعلنت شركة أميرة للتطوير العقاري، عن تحقيق إنجاز رئيسي في أعمال البناء بمشروعها السكني الأول «بوندز أفينيو ريزيدنسز» في جزر دبي، مع دخول أعمال الركائز والدعائم مراحلها النهائية، في خطوة محورية تدعم تقدم المشروع نحو موعد التسليم المخطط له في الربع الأول من عام 2027.

ويجري تنفيذ أعمال الركائز والدعائم من قبل شركة جلوبال لسحب المياه وتثبيت الركائز، المتخصصة في الحلول الجيوتقنية التي تشمل تثبيت الركائز، والدعائم، وإزالة المياه، وأعمال الحفريات، فيما تتواصل أعمال المقاول الرئيسي بالتوازي وفق الجدول الزمني المعتمد للمشروع.

وكان المشروع قد انتقل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي بعد مراسم وضع حجر الأساس في يونيو 2025، مسجلاً تقدماً سريعاً يعكس التزام الشركة بمعايير التسليم في الوقت المحدد وجودة التنفيذ والالتزام بمبادئ التنمية الحضرية المستدامة. وأسهم الانتقال السلس من مرحلة التصميم إلى التنفيذ في سرعة تعبئة الموقع وإنجاز الأعمال التأسيسية ضمن الإطار الزمني المحدد، بما يؤسس لقاعدة إنشائية متينة للمراحل اللاحقة.

وتعد أعمال الركائز والدعائم عنصراً أساسياً في المشاريع التي تتطلب حفريات عميقة أو تواجه تحديات في طبيعة التربة، حيث تعمل الركائز على نقل الأحمال الإنشائية إلى طبقات تربة أكثر صلابة، بينما تحافظ الدعائم على استقرار التربة المحيطة وتحمي المنشآت المجاورة أثناء أعمال الحفر، بما يضمن أعلى معايير السلامة والكفاءة والاستدامة في التنفيذ.

وفي تعليق له، قال محمد يوسف جفراني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أميرة للتطوير العقاري: «نؤمن في أميرة بأن كل مجتمع ناجح يبدأ بأساس قوي. إن بلوغ المراحل النهائية من أعمال الركائز والدعائم في مشروع بوندز أفينيو ريزيدنسز يمثل خطوة مهمة نحو تقديم تجربة سكنية متميزة على الواجهة البحرية، تجمع بين التميز المعماري والاستدامة وجودة الحياة المجتمعية».