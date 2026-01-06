زينة تطلق عضوية «ڤيوليت» لتقديم مزايا أبرز العلامات التجارية في الإمارات

أعلنت زينة، المنصة الإماراتية المتخصصة في مجال المدفوعات والتكنولوجيا المالية، عن إطلاق عضوية «زينة ڤيوليت»، وهي عضوية جديدة لأسلوب الحياة تجمع بين مزايا يومية من أشهر العلامات التجارية في دولة الإمارات، إلى جانب إلغاء رسوم صرف العملات على المعاملات الدولية. وتمثل هذه الخطوة محطة جديدة في مسيرة زينة، التي تواصل تطورها من منصة مدفوعات رقمية إلى رفيق يومي متكامل لأسلوب الحياة الرقمية لسكان الدولة.

وجرى تصميم عضوية «ڤيوليت» بعناية لتلبية احتياجات المجتمع الرقمي سريع النمو في دولة الإمارات، حيث توفر للأعضاء مجموعة من المزايا التي تتماشى مع نمط حياتهم اليومي، سواء في التسوق أو تناول الطعام أو التنقل أو ممارسة الأنشطة الرياضية. وتقدم العضوية تجربة متكاملة من خلال شراكات مع علامات تجارية بارزة، من بينها SALT، وأُناس، وClassPass، وDeliveroo، وكفو، وYango Group، وبتيل، وWashmen، وLetswork، وBake My Day، بما يعزز جودة الحياة اليومية للمشتركين.

وتُعد ميزة إلغاء رسوم صرف العملات الأجنبية من أبرز ما تقدمه عضوية «ڤيوليت»، حيث تتيح للمستخدمين الإنفاق باستخدام بطاقة زينة داخل الدولة أو خارجها بسعر الصرف الفعلي، من دون تكاليف إضافية مخفية غالباً ما ترافق المعاملات الدولية، كما تشمل العضوية دعماً مخصصاً وتصميماً حصرياً لبطاقة زينة المدعومة من فيزا.

وتوفر العضوية قيمة شهرية تتجاوز 850 درهماً من التوفير والعروض الحصرية، مقابل رسوم اشتراك تبلغ 100 درهم شهرياً فقط، ما يجعلها خياراً ذا قيمة عالية مقارنة بتكاليف المزايا الفردية التقليدية.

ويأتي إطلاق «ڤيوليت» في وقت يشهد فيه سوق برامج الولاء في دولة الإمارات نمواً متسارعاً، رغم ما تعانيه العديد من هذه البرامج من التشتت وصعوبة التتبع. ووفقاً لتقرير صادر عن فيزا، فإن هذا الواقع لا ينسجم مع تفضيلات الجيل الرقمي الشاب في الدولة، حيث يبلغ متوسط أعمار المستهلكين 32.8 عاماً، ويفضّل أكثر من 67% منهم استخدام الهواتف الذكية لإتمام عمليات الشراء. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الولاء في الإمارات إلى 817.6 مليون دولار بحلول عام 2029، ما يعكس الطلب المتزايد على برامج تركز على القيمة الحقيقية وسهولة الاستخدام.

وقال فيصل طوقان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة زينة: «تجمع عضوية زينة ڤيوليت أبرز العلامات التجارية المفضلة في الإمارات ضمن تجربة واحدة بسيطة وسلسة. وللمرة الأولى، يشعر المستخدم بأن أنشطته اليومية، من التنقل والتسوق إلى تناول الطعام والسفر، أصبحت أسهل وأكثر كفاءة. لقد كانت رؤيتنا دائماً إزالة التعقيدات من الخدمات المالية، وتمثل عضوية ڤيوليت المرحلة التالية من هذه الرؤية: عضوية واحدة، وبطاقة واحدة، ومنظومة متكاملة تعزز جودة الحياة اليومية في دولة الإمارات».

ومن جانبها، قالت كاتي دونوفان، نائب الرئيس للشؤون المؤسسية في ClassPass – المملكة المتحدة: «تتيح ClassPass للأفراد استكشاف أفضل تجارب اللياقة والعافية في مجتمعاتهم، وتسهم عضوية ڤيوليت في تعزيز هذه المهمة من خلال تقديم مزايا يومية حقيقية ضمن تجربة موحدة وسهلة الوصول، بما يساعد الأعضاء على الحفاظ على نمط حياة نشط وصحي مع قيمة مضافة ملموسة».

وتتوفر عضوية «زينة ڤيوليت» حالياً لجميع مستخدمي منصة زينة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، على أن تواصل الشركة تطوير التجربة عبر إضافة مزايا جديدة وتوسيع شبكة الشراكات، بما يواكب تطلعات المستخدمين ويعزز مكانة زينة منصة مالية رقمية شاملة.