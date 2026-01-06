«نيو» تسجل أرقاماً قياسية في تسليم المركبات خلال 2025

أعلنت شركة «نيو» NIO، العالمية في تصنيع المركبات الكهربائية الذكية والفاخرة، عن تحقيق أرقام قياسية جديدة في تسليم المركبات خلال شهر ديسمبر 2025، والربع الرابع من العام، وكذلك على مستوى عام 2025 بالكامل، في مؤشر واضح على تسارع نمو أعمالها عالمياً.

وخلال شهر ديسمبر 2025، سلّمت «نيو» ما مجموعه 48135 مركبة حول العالم، محققةً أعلى رقم شهري في تاريخها، وبنسبة نمو سنوي بلغت 54.6%. وسجّلت علامة «نيو» وحدها تسليم 31897 مركبة، في رقم قياسي تاريخي جديد، مع نمو سنوي بنسبة 54.8%، لتواصل بذلك تحقيق نمو متتالٍ للشهر الخامس على التوالي، كما سلّمت علامة ONVO ما مجموعه 9154 مركبة خلال الشهر، في حين حققت علامة firefly تسليم 7084 مركبة، مسجلةً رقماً شهرياً قياسياً جديداً، وبزيادة شهرية قدرها 16.4%، مع استمرار النمو للشهر الخامس على التوالي.

وعلى مستوى الربع الرابع المنتهي في ديسمبر 2025، حققت «نيو» أعلى حجم تسليمات ربع سنوية في تاريخها، بإجمالي 124807 مركبات، مسجلةً نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 71.7%. وبلغت تسليمات علامة NIO خلال الربع ذاته 67433 مركبة، وهو أعلى مستوى ربع سنوي لها على الإطلاق، مع نمو سنوي قدره 27.8%. في المقابل، سلّمت علامة ONVO ما مجموعه 38290 مركبة خلال الربع الرابع، محققةً زيادة سنوية قوية بنسبة 92.1%. كما وصلت تسليمات علامة firefly إلى 19084 مركبة خلال الفترة نفسها، في رقم قياسي ربع سنوي جديد، وزيادة فصلية بلغت 52.8%.

أما على صعيد العام بأكمله، فقد حققت «نيو» رقماً سنوياً قياسياً جديداً بتسليم 326028 مركبة خلال عام 2025، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 46.9%. وسجّلت علامة «نيو» تسليم 178806 مركبات خلال العام، في حين بلغت تسليمات علامة ONVO نحو 107808 مركبات، وهو أعلى مستوى سنوي لها منذ إطلاقها. وبدورها، سلّمت علامة firefly ما مجموعه 39414 مركبة خلال العام.

وحتى 31 ديسمبر 2025، وصل إجمالي تسليم المركبات التراكمي لشركة «نيو» إلى 997592 مركبة، توزعت بواقع 829609 مركبات لعلامة «نيو»، و128569 مركبة لعلامة ONVO، و39414 مركبة لعلامة firefly، لتقترب الشركة من تحقيق إنجاز تسليم مليون مركبة عالمياً.