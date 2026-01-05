طرح «إنفينيتي كيو إكس 80» الجديدة في الإمارات

شهدت أسواق الإمارات طرح طراز «إنفينيتي QX80» الجديدة كلياً والتي تعتبر أكثر من مجرد سيارة «SUV» فاخرة، حيث تقدم تجربة مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات وتفضيلات السائقين المختلفة، كما توفر السيارة مستويات استثنائية من الأداء الفائق والراحة والتصميم الذكي والقيادة السلسة بفضل نظامي التعليق الهوائي الإلكتروني والديناميكي الرقمي.

ويعد محرك VR35DDTT سداسي الأسطوانات سعة 3.5 لترات مع شاحن التوربو المزدوج القلب النابض للسيارة، حيث يولد 450 حصاناً مع عزم دوران يبلغ 700 نيوتن متر، بزيادة كبيرة على الطراز السابق. وتوفر تقنية توقيت الصمام المتغير دقة الاستجابة لدواسة الوقود وسرعتها مع توزيع الطاقة بشكل فوري، ما يمنح السائق شعوراً بالثقة والهدوء في كل رحلة.

وبفضل ناقل الحركة الأوتوماتيكي الجديد بتسع سرعات ونسب التروس الأوسع نطاقاً بنسبة 40%، توفر السيارة قيادة سلسة وفعالة وتسارعاً ديناميكياً مميزاً. كما تستجيب السيارة برشاقة وقوة فائقتين، سواء في شوارع المدينة أو على الطرق السريعة المفتوحة.

وصُمم نظاما التعليق الهوائي الإلكتروني والتعليق الديناميكي الرقمي لتوفير أعلى مستويات الراحة ودقة التحكم، ويأتيان تجهيزاً أساسياً في جميع الطرازات. وبفضل هذين النظامين تتكيف السيارة بذكاء مع ظروف الطريق، ما يحسن سلاسة القيادة ويقلل من تمايل الهيكل ويعزز الكفاءة الديناميكية الهوائية. وتنخفض السيارة لتحسين الثبات عند السرعات العالية، فيما تنخفض بمقدار 3 بوصات تقريباً عند الركن لتسهيل الدخول والخروج.

وتعكس مقصورة السيارة مبدأ «ميابي» المستمد من تقاليد الصناعة اليدوية في كيوتو، تعبيراً عن الأناقة والرقي. وصمم كل سطح بعناية فائقة، باستخدام طبقات من المواد الناعمة الملمس على جميع الأجزاء الصلبة التي يمكن أن ترتكز عليها أذرع الركاب أو أكواعهم، فيما تضفي اللمسات التزيينية من الجلد الطبيعي والخشب والجلد الصناعي والمعدن المصقول مزيداً من الفخامة على تجربة القيادة. كما تتميز السيارة باستخدام المواد الفاخرة مثل الجلد المعزز بالأنيلين واللمسات التزيينية من خشب الدردار مفتوح المسام.

وتشتمل لوحة التجهيزات في السيارة على شاشتين قياس 14.3 بوصة بتصميم مدمج كأنها شاشة واحدة. ويوجد أمام السائق لوحة عدادات بثلاثة أنماط للعرض - الكلاسيكي والأنيق والمطور - والتي يمكن التغيير بينها عن طريق زر دوار على يمين عجلة القيادة. ويمكن لهذا الزر الدوار أيضاً تشغيل شاشة العرض المركزية الخاصة بنظام المعلومات والترفيه «إنفينيتي إن تاتش». كما يمكن للركاب التحكم في النظام بسهولة عبر الشاشة التي تعمل باللمس، مثل الكمبيوتر اللوحي تماماً.

إضافة إلى ذلك، يمكن التحكم في جميع وظائف مكيف الهواء عبر شاشة منفصلة قياس 9 بوصات تعمل باللمس مثبتة أسفل شاشة نظام المعلومات والترفيه، إلى جانب تشغيل ميزات المقاعد والتبديل بين أوضاع القيادة. كما تجهز السيارة بشاشة العرض على الزجاج الأمامي الملونة، والتي تعرض المعلومات الأساسية أمام السائق ليظل مركزاً على الطريق. ويأتي مساعد «جوجل» مدمجاً في نظام المعلومات والترفيه كونه تجهيزاً أساسياً في كلا الطرازين، من أجل توفير تجربة رقمية سلسة للملاحة والترفيه.