شراكة بين «جو كابيتال» و«جي إف إتش» بارتنرز لتطوير العقارات الصناعية في الإمارات

أعلنت شركة «جو كابيتال بارتنرز»، وهي شركة متخصصة في إدارة الاستثمارات متعددة الأصول، وشركة «جي إف إتش بارتنرز»، التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية والمتخصصة في الاستثمارات العقارية النوعية ومقرها دبي، عن تأسيس منصة متخصصة في القطاع الصناعي واللوجستي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستمتلك «جو كابيتال» حصة الأغلبية في الشراكة والتي تعتبر بوابة لاستقطاب رؤوس الأموال الآسيوية وتوظيفها على نطاق واسع في السوق العقاري المتنامي بدولة الإمارات. وتستهدف الشراكة تطوير محفظة عقارات صناعية عالية الجودة تضم مشاريع تم تحديدها مسبقاً في كل من دبي وأبو ظبي ورأس الخيمة، والتي تعد من أسرع المناطق الصناعية نمواً في الإمارات العربية المتحدة.

وستتولى قيادة عمليات التطوير شركة «مانري للتطوير»، وهي شراكة بين «جي إف إتش بارتنرز» ومجموعة «بالمون»، المجموعة الصناعية العريقة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وتمتلك خبرة مؤسسية تمتد لأكثر من 40 عاماً. وتجمع هذه الشراكة بين الخبرات الإقليمية المثبتة في مجالات الاستحواذ، والتخطيط، والتصميم، والتنفيذ، والجاهزية التشغيلية لتقديم مستودعات ومراكز لوجستية استثنائية تواكب متطلبات المستأجرين المستقبلية.

وقال هاري إيب، العضو المنتدب لشركة جو كابيتال: «يسعدنا دخول سوق الصناعة والخدمات اللوجستية المزدهر في الإمارات العربية المتحدة، المدعوم بأسس اقتصادية قوية، وزيادة في الطلب الناتج عن المبادرات الحكومية، والاهتمام العالمي المتزايد بفئة الأصول اللوجستية والصناعية. وبفضل خبرة شركة جي إف إتش بارتنرز، تُرسّخ هذه الشراكة مكانتنا كإحدى الشركات الرائدة في آسيا في توفير مرافق صناعية متميزة في الإمارات، مما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في سوق يواجه طلب متنامي من المستأجرين.»

من جانبه، قال نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة «جي إف إتش بارتنرز»: «تُقدّم جي إف إتش بارتنرز خبراتٍ ميدانيةً متخصصةً، وكفاءاتٍ تشغيليةً محليةً ذات خبرةٍ واسعةٍ، وسجلاً حافلاً في إدارة الأصول اللوجستية والصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتيح لنا هذا المشروع المشترك توسيع نطاق خبراتنا الإقليمية، والاستفادة من النمو الصناعي القوي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال هذه الشراكة مع ’جو كابيتال‘، نجمع بين الخبرة الإقليمية والقدرات العالمية لفتح آفاق جديدة في قطاع العقارات الصناعية اللوجستية في الإمارات».

يتم إطلاق هذه الشراكة في ظل زخم اقتصادي قوي، مدعومًا باستراتيجيات التنمية طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك استراتيجية دبي الصناعية 2030 وخطة دبي الحضرية 2040. وتهدف غالبية هذه المبادرات إلى تسريع التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع البنية التحتية اللوجستية. وتقدم الحكومة مجموعة من السياسات التنظيمية والمالية الداعمة للأعمال، تشمل الإعفاءات الضريبية، والإعفاء من الرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات في أكثر من 40 منطقة حرة، وتخفيف القيود على الملكية الأجنبية، وذلك لتسريع الطلب على الخدمات اللوجستية والاستثمار فيها. علاوة على ذلك، شهدت دولة الإمارات نموًا سكانيًا هائلًا، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 12.2 مليون نسمة بحلول عام 2030، مدفوعًا بحوافز الإقامة طويلة الأجل (مثل التأشيرة الذهبية)، والنظام الضريبي التنافسي، وافتتاح فروع لمؤسسات تعليمية مرموقة تخدم المهنيين الوافدين وعائلاتهم.

ولا يزال الطلب على الأصول اللوجستية والصناعية قويًا ويقابله نقص في عدد المستودعات والمصانع المتاحة للإيجار. لذلك تتجاوز نسبة إشغال المستودعات والمرافق اللوجستية في دبي حاليًا 97%، مع ارتفاع أسعار الإيجار بنسبة 33% على أساس سنوي. وسيمثل إطلاق هذه المنصة أول تواجد جغرافي لشركة «جو كابيتال» في قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يُبرز حضورها العالمي وخبرتها في الوصول إلى فرص الاستثمار في القطاعين الصناعي واللوجستي.

وقد رسّخت «جو كابيتال» حضورًا قويًا في قطاع الخدمات اللوجستية في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وأستراليا، باستثمارات في 39 مشروعًا بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 3.8 مليون متر مربع. واعتباراً من الربع الثالث من عام 2025، تدير «جو كابيتال» أصولاً تتجاوز قيمتها 3.4 مليار دولار أمريكي ضمن محفظتها اللوجستية العالمية 2025.

ومنذ عام 2014، قامت الشركة بالاستحواذ على وتطوير وإدارة محفظة كبيرة من المرافق اللوجستية الحديثة بمساحة إجمالية تزيد عن 3 ملايين متر مربع في جميع أنحاء الصين، بدعم من فريق يضم حوالي 100 متخصص من خلال 4 شركات استثمارية. انطلاقاً من خبرتها الواسعة، توسعت شركة جو كابيتال لتشمل أسواقاً أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال شراكات استراتيجية، واستحوذت على أصول عالية الجودة في مراكز حضرية رئيسية. تشمل استثماراتها الأخيرة سبعة أصول لوجستية في طوكيو (بمساحة إجمالية تقارب 250,000 متر مربع)، وأصلاً واحداً في سيول (بمساحة إجمالية تزيد عن 75,000 متر مربع)، وأصلين في فيتنام (بمساحة إجمالية تزيد عن 210,000 متر مربع)، وستة مستودعات صناعية ولوجستية في سيدني (بمساحة إجمالية تزيد عن 45,000 متر مربع). وتقدم فرق الشركة الداخلية وشركاؤها خدمات ذات قيمة مضافة عبر سلسلة القيمة اللوجستية، بما في ذلك التطوير والإنشاء والتأجير وإدارة العقارات.