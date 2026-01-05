إطلاق منصة في أبوظبي لتعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي المؤسسي

أعلنت شركتا «سال ايه أي» Saal.ai الإماراتية المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي المعرفي و«ناتانيكس» Nutanix العالمية المتخصصة في الحوسبة الهجينة متعددة السحابات، عن إطلاق منصة «سوفارين جي بي تي» (SovereignGPT)، وذلك خلال حفل تدشين حصري أُقيم في فندق ريتز كارلتون أبوظبي بحضور مسؤولين حكوميين وقادة من القطاع الخاص.

وتمثل المنصة الجديدة نقلة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي الوكيلي، إذ جرى تصميمها وتطويرها بالكامل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن أعلى مستويات سيادة البيانات والأمن السيبراني للمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى. وتعتمد (SovereignGPT) على بنية Nutanix الهجينة متعددة السحابات، مع نشر الحلول داخل مقر العميل، ما يضمن عدم خروج البيانات الحساسة خارج نطاق المؤسسة تحت أي ظرف.

وتُمكِّن المنصة المؤسسات من تحويل مختلف أنواع البيانات إلى رؤى تشغيلية قابلة للتنفيذ، عبر ذكاء اصطناعي قادر على التفكير والعمل بشكل مستقل داخل الأنظمة المؤسسية، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة العمليات، ويدعم استمرارية الأعمال في البيئات ذات المهام الحيوية.

وقال فيكرامان بودوفال، الرئيس التنفيذي لشركة «سال ايه أي»، إن إطلاق «سوفارين جي بي تي» يجسد رؤية الشركة في تطوير قدرات ذكاء اصطناعي سيادية وآمنة، تُمكِّن المؤسسات من الاستفادة القصوى من بياناتها مع الحفاظ على أعلى معايير الخصوصية والامتثال. من جانبه، أكد رائف أبو دياب، المدير الإقليمي لشركة «ناتانيكس» في جنوب الخليج وأفريقيا جنوب الصحراء، أن المنصة تمثل نموذجاً متقدماً لنشر ذكاء اصطناعي عالي الأداء داخل مواقع البيانات، بما يوازن بين الابتكار والمرونة والامتثال التنظيمي.

وتُعَد منصة (SovereignGPT) واحدة من أولى المنصات المعتمدة والمتكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة وفق مفهوم «قدرات الذكاء الاصطناعي المتكامل» (AI-in-a-Box). فهي تضم قدرات الحوسبة، والتخزين، والأمن، والذكاء الاصطناعي المتقدم ضمن منصة واحدة، مما يُمكِّن المؤسسات من تسريع عملية التحول الرقمي وتجاوز حواجز البيانات وتعزيز الأداء التشغيلي وسلاسل التوريد وتفعيل قواعد بيانات الذكاء الاصطناعي الجاهزة - كل ذلك دون نقل المعلومات الحساسة خارج بنيتها التحتية.