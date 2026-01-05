الإمارات وجهة جاذبة لمقارّ الشركات الكبرى في 2025

رسّخت دولة الإمارات، مكانتها وجهة رئيسية للشركات العالمية الباحثة عن مقرات إقليمية أو عالمية، مستفيدة من منظومة تشريعية متطورة، وبنية تحتية رقمية ومالية متقدمة، إضافة إلى موقعها الجغرافي الذي يربط أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وتواصلت في العام 2025، قرارات التوسع للشركات الكبرى في الإمارات، ما عزز موقع الدولة منصة أعمال عالمية رائدة.

وأكدت تقارير اقتصادية عالمية صدرت خلال العام الجاري، أن الإمارات من أكثر الأسواق جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ حلّت الدولة في المركز الثاني بين الأسواق الناشئة ضمن تقرير «مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر 2025» الصادر عن مؤسسة «كيرني» كما جاءت ضمن الدول الأكثر تنافسية في «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية «IMD».

وفي هذا الإطار، أفادت مجموعة شركات TKI، المورد الرئيسي للحوم البقر اليابانية الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة، بأنها تستهدف تعزيز عملياتها في السوق الإماراتية حيث تتخذ من دبي مقرا لها للتوسع في دول المنطقة وتعزيز نشاطها في الخليج ودول المنطقة.

وقال تاكاهيرو موغي، الرئيس التنفيذي لشركة «TKI Wagyu Trading»، إن دولة الإمارات رسخت مكانتها وجهة استثمارية مفضلة للشركات العالمية، بفضل بيئة الأعمال الحيوية والمتطورة التي تتمتع بالمرونة والتنافسية العالية.

وأوضح أن السياسات الاقتصادية التي تتبناها القيادة الرشيدة، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة والتشريعات الداعمة للاستثمار، جعلت الإمارات مركزاً عالمياً للشركات الباحثة عن فرص نمو مستدامة في المنطقة.

واعتبر السوق الإماراتية منصة استراتيجية للابتكار والتوسع في ظل ما توفره الدولة من مناخ مثالي لتطوير الأعمال وتعزيز الشراكات طويلة الأمد.

وأكد لأن شركته تستهدف التركيز على ثقافة مكان العمل من خلال نهج بسيط، ولكنه حاسم في توفير فرص تعليمية عادلة لموظفيها لتوسيع آفاقهم إلى ما وراء أدوارهم اليومية. والنتائج تتحدث عن نفسها: فقد تمكن موظفو الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها، من خلال برنامجها التعليمي المجاني الذي يقوده شخصياً تاكاهيرو موغي، من تعزيز مسيرتهم المهنية واستكشاف المزيد من الفرص.

وقال موغي: «الموظفون هم قلب وروح أي عمل تجاري، ولهذا السبب من الأهمية بمكان تحفيزهم ودعمهم بكل طريقة ممكنة».

وأضاف: «تمنح مبادراتنا التعليمية موظفينا فرصا متساوية للنمو في أي مجال يرغبون في التفوق فيه». وتضم مجموعة «TKI» وحدتها السعودية، شركة Dark Cow Trading Company، ومجموعة مطاعمها في الإمارات العربية المتحدة ( Kimuraya و Mogiya و Hisaya و Omakaseya) والتي تقدم جميعها تجربة أصيلة من المأكولات اليابانية الفاخرة. وجميع هذه الوحدات يديرها ويحافظ عليها فريق من الأفراد ذوي المهارات العالية، الذين استفادوا من برنامج «TKI» التعليمي، الذي ساعدهم على تعلم مهارات جديدة والانتقال بشكل أفضل إلى أدوار أكبر وأكثر تحديا، ولكنها أكثر إثراء. ويقول موظفو مجموعة TKI إن هذا الانتقال كان بمثابة فتح للعينين

وتقول فاطمة دي غوزمان، التي بدأت عملها كمشرفة على الموارد البشرية وأصبحت الآن المديرة المشرفة على قسمي الموارد البشرية والإدارة، إن مكان العمل الشامل أمر ضروري لأن الموظفين يشعرون بالاحترام والتقدير والأمان للتعبير عن أنفسهم. وبالتالي، فإن الموظفين «يؤدون عملهم بشكل أفضل ويتعاونون بشكل أكثر فعالية، مما يعزز بدوره عملية اتخاذ القرار والابتكار».

ويجب أن تتجاوز برامج رفاهية الموظفين، مثل المبادرات التعليمية التي يطبقها موغي، المزايا الأساسية، لأن ذلك سيساعد في معالجة الضغوط العقلية والعاطفية والشخصية التي يتعرض لها الموظفون، والتي تؤثر بشكل مباشر على الأداء والاستبقاء.

وأضافت: «على المدى الطويل، يقلل ذلك من الإرهاق، ويزيد من الولاء، ويبني منظمة أكثر صحة وإنتاجية». وقال كين بارونا، الذي بدأ عمله كطاهي ولكنه الآن مدير إقليمي يشرف على العمليات العامة للمكتب الرئيسي، إن التحدي الأكبر كان تحمل مسؤوليات أكبر، ولكن مع التدريب المناسب، يصبح الانتقال إلى دور مختلف تماما أكثر سلاسة.

وأضاف بارونا: «لدينا برامج تعليمية ومدرسية تساعد الموظفين على توسيع معارفهم بما يتجاوز أدوارهم الحالية». ومع ذلك، يجب أن يكون التعلم متبادلاً، لأن ذلك سيخلق شعوراً بالزمالة ويجعل الجميع يشعرون بالترحيب. وتابع: «التعلم يتطلب جهداً من كلا الجانبين. يمكنني التدريس والتوجيه، ولكن يجب أن يكون الناس أيضاً على استعداد لمساعدة أنفسهم. التحسين المستمر للذات أمر ضروري للنمو الوظيفي».

وقالت روديسا ماري أليفارفار، مديرة المكتب الرئيسي المسؤولة عن التصميم والحسابات، والتي تشرف على العملية الإبداعية للشركة: «يمكن أن يساعد دعم رفاهية الموظفين بما يتجاوز الأساسيات في تقليل التوتر وتحسين الأداء وخلق بيئة عمل أكثر صحة». وأضافت: «تقوم شركتنا بذلك بالفعل، وأنا ممتنة للفرصة التي أتيحت لي للمشاركة والتعلم أكثر من خلال هذه المبادرات».

وتعتقد أليفارفار، التي كانت تعمل في السابق مصممة جرافيك، أن التغيير في مسؤولياتها استلزم التكيف مع صناعة جديدة، وتعلم مهارات جديدة وفهم عمليات عمل مختلفة، بالإضافة إلى بناء الثقة في اتخاذ القرارات.

ومن بين أهم الدروس التي تعلمتها، البقاء متواضعة ومواصلة التعلم، بالإضافة إلى الحفاظ على ذهن متفتح. وقالت: «يمكن أن تأتي الأفكار القيمة من أي شخص، بغض النظر عن منصبه، لذا فإن الاستماع والمراقبة وقبول التعليقات أمر ضروري».

وأضافت غوزمان، إن «وجود قوة عاملة تحظى بدعم كامل من الإدارة ينعكس على الأعمال الفعلية»، موضحة: «تصبح الأعمال التجارية جذابة للعملاء عندما تكون ثقافتها الداخلية قوية. فالموظفون الذين يحظون بالدعم والتدريب والمعاملة العادلة يقدمون بطبيعة الحال خدمة أفضل». ولدى موغي المزيد من الخطط ليس فقط لتوسيع «TKI»، ولكن أيضا حول كيفية تحسين برنامجه التعليمي المميز. وتوسيع نطاق الشركة يعني انضمام المزيد من الموظفين، وهو مستعد لمنح الجميع فرصًا متساوية.

وقال موغي: «ليس هناك ما هو أكثر أهمية بالنسبة لي من رؤية الرجال والنساء في فريقي ينمون في حياتهم المهنية. ليس هناك ما هو أكثر أهمية بالنسبة لي من رؤية الرجال والنساء في فريقي ينمون في حياتهم المهنية. الأعمال التجارية تدور حول الكسب، ولكن لا يمكنك أن تضع سعرًا على تزويد الأفراد بمهارات جديدة».