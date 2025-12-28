عقارات دبي تسجل نمواً استثنائياً وغير مسبوق في 2025

أكدت شركة ابو النجا للتطوير العقاري أن قطاع العقارات في دبي حقق خلال عام 2025 نمواً استثنائياً وغير مسبوق، يعكس الدور الحيوي والمحوري لهذا القطاع في دعم مسيرة التقدم الاقتصادي والحضاري للإمارة. ويساهم القطاع بشكل مباشر وفعال في تجسيد رؤية دبي الطموحة لتكون الوجهة العالمية الأولى للعيش والعمل والاستثمار والابتكار، مستنداً إلى بيئة استثمارية متطورة وسياسات حكومية مرنة ومحفزة.

وأوضحت الشركة أن البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تؤكد هذا الأداء القوي، حيث تجاوز إجمالي قيمة المبيعات العقارية حاجز 624 مليار درهم حتى نهاية نوفمبر 2025، مع تسجيل شهر نوفمبر وحده أكثر من 19 ألف صفقة بقيمة تزيد عن 64.7 مليار درهم، وبنمو ملحوظ يصل إلى 49.5 في المئة في القيمة مقارنة بشهر نوفمبر 2024. ومع استمرار النشاط القوي والزخم الإيجابي في شهر ديسمبر، تتوقع شركة ابو النجا، استناداً إلى قراءة واقعية للمعطيات، اقتراب إجمالي المبيعات السنوية من مستوى 700 مليار درهم، وهو ما يجعله عاماً قياسياً وتاريخياً جديداً يعزز مكانة دبي كواحدة من أكثر أسواق العقار جاذبية واستقراراً على مستوى العالم.

محركات النمو العقاري في دبي خلال 2025

أشارت شركة ابو النجا للتطوير العقاري إلى أن هذا الأداء الاستثنائي لم يأتِ من فراغ، بل يعود إلى منظومة متكاملة من العوامل الجاذبة التي عززت الثقة في سوق دبي العقاري بشكل كبير. في مقدمة هذه العوامل تأتي برامج التأشيرات الذهبية طويلة الأمد التي منحت المستثمرين وأسرهم شعوراً عالياً بالاستقرار والأمان، وشجعت على نقل الإقامة الفعلية والاستثمار طويل الأمد إلى دبي، بما يشمل شراء العقارات لأغراض السكن والاستثمار معاً.

كما لعبت سياسة الملكية الأجنبية الكاملة في العديد من المناطق دوراً جوهرياً في تسهيل تدفق رؤوس الأموال الدولية إلى السوق العقاري في الإمارة، إذ بات بإمكان المستثمرين من مختلف دول العالم تملك وحدات سكنية وتجارية بحرية كاملة، مع إجراءات تسجيل بسيطة وسريعة، ما عزز جاذبية دبي مقارنة بمدن منافسة في الإقليم والعالم.

إلى جانب ذلك، ساهم النمو السكاني المستمر الذي يتجاوز 5 في المئة سنوياً، والاقتصاد المتنوع والديناميكي القائم على السياحة الفاخرة، والتجارة العالمية، والخدمات المالية، والابتكار التكنولوجي، في خلق طلب حقيقي ومتزايد على الوحدات السكنية والتجارية بمختلف فئاتها. وبيّنت شركة ابو النجا أن المشاريع العقارية على المخطط، مدعومة بخطط سداد مرنة وجذابة تمتد لسنوات، وعوائد إيجارية متوقعة مجزية، لعبت دوراً أساسياً في توسيع قاعدة المستثمرين، حيث استقطبت شرائح واسعة من الأفراد والمستثمرين المؤسسيين، وسيطرت على نسبة كبيرة وملحوظة من إجمالي الصفقات المسجلة في 2025، الأمر الذي انعكس نمواً واضحاً في القيمة والحجم والتنوع.

نمو متوازن وعوائد جذابة وسوق ناضج

تتوقع شركة ابو النجا للتطوير العقاري أن يستمر الأداء الإيجابي والمتوازن للقطاع العقاري في دبي خلال عام 2026، ولكن ضمن نطاق أكثر نضجاً واستدامة، مع تركيز أكبر على الجودة والتنويع في المنتجات والمناطق. وتشير تقديرات الشركة إلى ارتفاع متوقع في أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 3 إلى 5 في المئة في المتوسط، بما يعكس نمواً صحياً ومتدرجاً بعيداً عن القفزات غير المحسوبة.

كما تتوقع الشركة استمرار استقرار العوائد الإيجارية عند مستويات جذابة تتراوح بين 6 إلى 8 في المئة في العديد من المناطق الرئيسية والحيوية في الإمارة، خصوصاً التي تجمع بين موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة وجودة معيشة عالية. وتوضح شركة ابو النجا أن زيادة التسليمات المتوقعة لمشاريع قيد الإنشاء خلال 2026 ستسهم في تعزيز التوازن بين العرض والطلب، وتفتح آفاقاً جديدة وفرصاً واعدة للمستثمرين الباحثين عن دخل إيجاري منتظم ونمو رأسمالي مستقر على المدى المتوسط والطويل.

وترى الشركة أن منحنى الأسعار في دبي يظل إيجابياً ومشجعاً، مع بقاء الإمارة أكثر تنافسية وجاذبية مقارنة بعدة مدن عالمية كبرى، مستفيدة من عوائد إيجارية أعلى في المتوسط، وإمكانات نمو مستقبلية أكبر، في ظل بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومدعومة بسياسات اقتصادية مرنة وحكيمة. هذا الاتجاه الإيجابي يتماشى تماماً مع أهداف خطة دبي الاقتصادية الطموحة التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، ويجعل من القطاع العقاري أحد أهم المحركات الرئيسة للتنمية الحضارية والازدهار المستدام.

«بروداكشن سيتي»

تتصدر إنجازات شركة ابو النجا للتطوير العقاري لعام 2025 خطوتها الاستراتيجية الكبرى بطرح مشروعها الأحدث في «بروداكشن سيتي»، والذي يعد أيقونة معمارية جديدة ونقطة تحول في محفظة الشركة العقارية، بموقعه الاستثنائي والمباشر على شارع الشيخ محمد بن زايد والذي تتوقع تسليمه خلال العام الجديد 2026.

وبجانب هذا الصرح الجديد، أكدت شركة ابو النجا للتطوير العقاري أنها حققت خلال عام 2025 نجاحات ملموسة وبارزة، انعكست في توسيع محفظة مشاريعها وتثبيت حضورها كإحدى الشركات النشطة في سوق دبي العقاري. فقد أطلقت الشركة عدداً من المشاريع السكنية المتكاملة والمبتكرة في مناطق استراتيجية وحيوية، من بينها مشاريع في دبي لاند، وبوكدرة (نيو هورايزون)، والفرجان، إلى جانب مشروع فاخر ومميز في منطقة الجداف يتمتع بإطلالة مباشرة وخلابة على برج خليفة، أحد أبرز المعالم العالمية. وتتركز رؤية الشركة في هذه المشاريع على بناء مجتمعات عصرية متكاملة تجمع بين التصميم المعماري الحديث الأنيق، والاستدامة البيئية، والمرافق الخدمية والترفيهية المتكاملة، بما في ذلك الحدائق الخضراء الواسعة، والمسابح، ومناطق الألعاب والترفيه العائلية، والمرافق الرياضية المتنوعة. وتهدف هذه المشاريع إلى توفير جودة حياة متميزة تلبي تطلعات مختلف شرائح السكان والمستثمرين، سواء الباحثين عن السكن الدائم أو الاستثمار طويل الأمد. كما عملت شركة ابو النجا على توسيع محفظة أراضيها في مناطق حيوية واعدة مثل ميدان هورايزون، بهدف إطلاق مشاريع إضافية خلال الفترة المقبلة تتوافق مع رؤية دبي في التنمية المستدامة والابتكار والجودة العالية في تنفيذ المشاريع العقارية.

آفاق 2026 وعام الفرص الذهبية

تتوقع شركة ابو النجا أن يكون عام 2026 عاماً ذهبياً للمستثمرين في السوق العقاري بدبي، مع استمرار الاستقرار الاقتصادي والمالي للإمارة، وتنامي ثقة المستثمرين الدوليين، وتوسع مشاريع البنية التحتية الكبرى.

وستبرز مناطق مثل دبي ساوث، ودبي هيلز إستيت، وإعمار ساوث، ودبي كريك هاربور كوجهات استثمارية رئيسة، بفضل تركّز المجتمعات السكنية المتكاملة فيها، وقربها من المطارات والمناطق اللوجستية والتجارية، ما يوفر عوائد إيجارية قوية ونمو رأسمالي ملحوظ. في المقابل، ستواصل المناطق الفاخرة مثل نخلة جميرا، ودبي هاربور، ودبي مارينا استقطاب شريحة المستثمرين الباحثين عن الرفاهية والفخامة والقيمة طويلة الأمد، من خلال مشاريع فاخرة تجمع بين الإطلالات البحرية الخلابة والمرافق عالمية المستوى.

فخر وثقة بسوق دبي العقاري

قال السيد محمد ابو النجا، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة ابو النجا للتطوير العقاري: «نحن فخورون جداً بما يحققه سوق دبي العقاري في عام 2025، حيث تجاوزت قيمة المبيعات حاجز 624 مليار درهم، مع تطلعات لكسر مستوى الـ 700 مليار بنهاية العام. هذا الإنجاز التاريخي يعكس قوة اقتصاد دبي، ورسوخ مكانتها كوجهة أولى للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، كما يبرهن على الثقة العميقة في بيئتها الاستثمارية وتشريعاتها المرنة وبنيتها التحتية المتقدمة».

وأضاف ابو النجا: «مشروعنا الجديد في بروداكشن سيتي بموقعه المباشر على شارع الشيخ محمد بن زايد، ومشاريعنا في دبي لاند وبوكدرة والفرجان والجداف، تعكس التزامنا الكامل ببناء مجتمعات متكاملة ومستدامة، تواكب تطلعات السكان والمستثمرين على حد سواء. نركز دائماً على تقديم قيمة حقيقية لعملائنا، سواء من حيث جودة التنفيذ أو من حيث العوائد المتوقعة على المدى الطويل. وندعو جميع المستثمرين إلى استكشاف الفرص الاستثنائية التي نقدمها لضمان استقرار ونمو استثماراتهم».