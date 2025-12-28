«سي بي إيه» تُنجز صفقات بـ 682 مليون درهم خلال 2025

أعلنت شركة سي بي إيه للعقارات تحقيق أداء لافت في سوق العقارات، بعد إغلاق صفقات بقيمة 682 مليون درهم.

ويأتي هذا الأداء القوي بقيادة الدكتور سلمان بن علي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، والذي حصد مؤخراً لقب أفضل وسيط عقاري في دبي عقب تقييم مهني دولي متخصص، في تكريم يعكس رؤيته الاستراتيجية الواضحة، والتزامه بمعايير تشغيلية صارمة، ونهج طويل الأمد في بناء الريادة داخل السوق.

ويرى متابعون للقطاع أن نمو «سي بي إيه» لم يكن مدفوعاً بالزخم الإعلامي أو النتائج قصيرة الأجل، بل نتاج بنية تشغيلية متماسكة، حيث اعتمدت الشركة نموذجاً استشارياً قائماً على الأداء، يركز على الإرشاد المهني، والمسؤولية، واتخاذ القرار المستند إلى البيانات.

وقال أحد كبار مسؤولي الشركة: «تحقيق صفقات بقيمة 682 مليون درهم هو نتيجة مباشرة للانضباط المؤسسي، وليس وليد الصدفة. إنه انعكاس لثقافة عمل تعتبر التنفيذ الدقيق أولوية لا تقبل التهاون».

وكان من بين أبرز المساهمين في هذا الأداء المستشار زين آر دبليو، الذي يعكس تطوره المهني السريع البيئة القائمة على تنمية الكفاءات داخل الشركة، حيث قال: «العمل في سي بي إيه شكّل نقطة تحوّل حقيقية في مسيرتي المهنية. القرب من الدكتور سلمان أعاد صياغة مفهومي للنمو وتحمل المسؤولية، فيما يوفّر الهيكل المؤسسي بيئة تُسرّع تحقيق النتائج».

من جانبها، أكدت المستشارة كاميله ماسيفيتشيوتِه أن المتابعة الدقيقة لكافة مراحل الصفقة تشكّل عاملاً أساسياً في تقديم قيمة مضافة للعملاء، مشيرة إلى أن: «الانخراط المباشر في كل مرحلة يتيح تقديم رؤية أوضح للسوق وتجربة أكثر احترافية وشخصية».

وعلى صعيد التوجّه المستقبلي، تستعد «سي بي إيه» لإطلاق منصة DXBA.com، إلى جانب سبعة أدوات وتطبيقات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز تحليل السوق، وتحسين تجربة العملاء، ورفع كفاءة المستشارين. ويُقدَّر حجم هذا الاستثمار بنحو مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 3.67 مليون درهم إماراتي)، في خطوة تؤكد التزام الشركة بجعل الابتكار التكنولوجي محوراً أساسياً في استراتيجيتها للنمو.

ومع دخول السوق العقاري مرحلة جديدة، تواصل «سي بي إيه» للعقارات مسيرتها مدعومة بنتائج مالية قوية، وقيادة معترف بها، ورؤية تقنية واضحة ترسم ملامح المرحلة المقبلة من قطاع العقارات في دبي.