«إيه إل إيه» تدخل سوق العقارات الفاخرة في دبي بمليار درهم

أعلنت شركة إيه إل إيه عن دخولها الرسمي إلى سوق العقارات في دبي، عبر محفظة تطويرية سكنية فاخرة تُقدّر بنحو مليار درهم، تشمل إطلاق عدد من المشاريع اعتباراً من عام 2026، في خطوة تعكس ثقة الشركة بمتانة السوق العقاري في الإمارة والتحولات النوعية التي يشهدها.

وتأسست الشركة في يناير 2025، وتتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، مستندة إلى رؤية تطويرية تركز على الجودة والقيمة طويلة الأمد بدلاً من التوسع الكمي، وذلك في وقت يشهد فيه القطاع العقاري في دبي انتقالاً واضحاً في أولويات المشترين نحو المشاريع المدروسة بعناية من حيث التصميم والتنفيذ والاستدامة.

ويأتي دخول «إيه إل إيه للتطوير العقاري» إلى السوق في ظل تصاعد الطلب على المشاريع السكنية الفاخرة محدودة العدد، التي توفّر مستويات أعلى من الخصوصية وجودة المعيشة، بعيداً عن نماذج التطوير الكثيف. وتسعى الشركة إلى تقديم مجتمعات سكنية صغيرة ومتكاملة، تعتمد على التخطيط الذكي والتصميم المعماري الهادئ، بما يضمن الحفاظ على قيمة الأصول العقارية على المدى الطويل.

وقال حسن رضا، رئيس مجلس إدارة الشركة: «يشهد سوق العقارات في دبي مرحلة أكثر نضجاً، حيث بات المشترون أكثر وعياً بقيمة التصميم وجودة التنفيذ. لم يعد حجم المشروع هو العامل الحاسم، بل قدرته على الحفاظ على قيمته وتلبية تطلعات السكن والاستثمار، وهو ما نضعه في صميم استراتيجيتنا».

تمثل «إيه إل إيه للتطوير العقاري» خلاصة خبرات استثمارية وتشغيلية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في دولة الإمارات. ويقود الشركة فريق إداري برئاسة زمان عباس، الرئيس التنفيذي، الذي يتمتع بسجل مهني متنوع في قطاعات الضيافة، وتجارة التجزئة، وتصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية، إلى جانب الاستثمار والتطوير العقاري.

وأسهم فريق الإدارة في تأسيس وإدارة عدد من العلامات والشركات داخل الدولة، من بينها Iraz Developments وStar Track وAlfstar وKobe Sizzlers، ما وفّر فهماً عميقاً لطبيعة السوق المحلي ومتطلباته التشغيلية والاستثمارية.

وقال زمان عباس: «الانتقال إلى تطوير المشاريع العقارية بشكل مؤسسي ومنهجي يُعد امتداداً طبيعياً لمسيرتنا الاستثمارية في دبي. خبرتنا المتراكمة في قطاعات متعددة منحتنا رؤية واضحة حول عناصر النجاح والاستدامة، ونسعى اليوم إلى ترجمتها في مشاريع سكنية مدروسة بعناية».

ويُعد مشروع «كريك فيوز» في منطقة واجهة الجداف المائية أول المشاريع التطويرية للشركة، ويمثل محطة رئيسية في مسيرتها، بقيادة حسن رضا، بعد سنوات من الخبرة في تملّك وإدارة الأصول العقارية.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع وتسليمه خلال الربع الرابع من عام 2026، حيث يركّز على توفير وحدات سكنية تتميز بجودة التصميم، وكفاءة توزيع المساحات، وتلبية متطلبات نمط الحياة العصري، مع إطلالات ومزايا تعزز من جاذبيته السكنية والاستثمارية.

وبالتوازي، تعمل الشركة حالياً على ثلاثة مشاريع سكنية فاخرة إضافية، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو مليار درهم إماراتي، وجميعها في مراحل التصميم والدراسة، على أن يتم الإعلان عنها وإطلاقها تباعاً خلال عام 2026.

تصميم مدروس

تعتمد «إيه إل إيه للتطوير العقاري» نهجاً يضع التصميم في صدارة أولوياتها، من خلال التعاون مع مكاتب معمارية واستشارية متخصصة، بهدف تقديم وحدات سكنية عملية بمواد عالية الجودة، وتصاميم عصرية هادئة تحافظ على جاذبيتها مع مرور الزمن.

كما تولي الشركة أهمية خاصة لعناصر الخصوصية والاستدامة، وتحرص على تخطيط المجمعات السكنية بما يوفّر بيئة هادئة وآمنة للسكان، تتماشى مع أعلى معايير جودة الحياة المعتمدة في دبي.

ومع استمرار الإمارة في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للعيش والاستثمار، تتطلع «إيه إل إيه للتطوير العقاري» إلى بناء حضور متدرج ومستدام في السوق، كمطور يركز على جودة التنفيذ، والنمو المتوازن، وتقديم قيمة حقيقية طويلة الأجل، وذلك قبيل انطلاقتها التشغيلية الرسمية في السوق خلال شهر يناير.