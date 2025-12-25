الإمارات وإيطاليا تعززان شراكتهما الاقتصادية في الصناعات الإبداعية

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا تعزيز شراكتهما الاقتصادية، حيث تمثل إيطاليا شريكاً استراتيجياً رئيسياً في مجالات الطاقة، والهندسة، والبنية التحتية، والتصميم، والصناعات المتقدمة. ويشهد التعاون بين البلدين توسعاً في حجم التجارة والاستثمارات المشتركة، مع تركيز على القطاعات التي تجمع بين الابتكار والتقنيات الحديثة، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويوفر فرصاً استثمارية متميزة للشركات الإيطالية والإماراتية على حد سواء.

وفي هذا الإطار، بدأ البعد الثقافي والإبداعي يظهر كأداة استراتيجية لتعميق التعاون الاقتصادي، إذ لا تقتصر العلاقة على التبادل التجاري التقليدي، بل تمتد إلى الاستثمار في المواهب والابتكار، خصوصًا في الصناعات الإبداعية والفنية، التي باتت تمثل جزءاً من الاقتصاد المعرفي المتنامي في الإمارات.

يبرز مهرجان La Dolce Via Festival كأحد الأمثلة العملية على هذا التلاقي بين الاقتصاد والثقافة. يقوده بينديتا بارافيا، حاملة تأشيرة الإقامة الذهبية في الإمارات، والتي أسهمت في تعزيز الدبلوماسية الثقافية بين البلدين. ويهدف المهرجان إلى تمكين الشباب الإماراتي من التفاعل مع صناع السينما الإيطاليين والدوليين، مثل المخرج جابرييل مينتيتي والممثل أليساندرو بريتسيوزي، ما يخلق شبكة من الخبرات والمعارف القابلة للاستثمار المستقبلي في قطاع الإنتاج السينمائي.

يوفر المهرجان منحتين دراسيتين كاملتين بقيمة 20,000 يورو لكل منهما لأبرز طالبين إماراتيين، لدراسة السينما في إيطاليا لمدة عامين بعد التخرج، مما يتيح استثماراً مباشراً في تطوير الكفاءات الوطنية وتهيئتها لدخول سوق العمل الإبداعي العالمي. كما يفتح المجال أمام جميع الطلاب الإماراتيين وغير الإماراتيين الراغبين في اكتساب مهارات سينمائية من مؤسسات تعليمية إيطالية رائدة، ما يعزز إمكانات التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين.



وحصلت بارافيا على عدة جوائز وتكريمات دولية، بما في ذلك ميداليتان من رئاسة الجمهورية الإيطالية، وتقديرات من اليونسكو، تقديراً لدورها الإنساني والثقافي. ويعكس مهرجان La Dolce Via Festival قدرة الثقافة والإبداع على أن تصبح محركاً اقتصادياً استراتيجياً، يفتح أسواقاً جديدة للاستثمار في المواهب، ويعزز مكانة الإمارات كوجهة للأعمال والإبداع على المستوى الدولي، مع خلق فرص مستقبلية للمواهب الإماراتية للتنافس على منصات سينمائية عالمية مثل مهرجان فينيسيا السينمائي.