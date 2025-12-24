«غلوبال بارتنرز» لإدارة الأصول تكشف عن مخطط سكني في خور دبي

أعلنت شركة «غلوبال بارتنرز»، المتخصصة في مجال إدارة الأصول، عن خططها لإطلاق مخطط سكني متكامل واستثنائي في خور دبي، ليكون المشروع الثاني ضمن صناديقها الاستثمارية في دولة الإمارات. ويشكل هذا التطوير المرتقب محطة مفصلية في مسيرة إعادة تشكيل مستقبل أحد أبرز الوجهات الحيوية في دبي.

وقد تم توقيع اتفاقية المشروع خلال حفل رسمي استضافه مركز مبيعات «أوكتا العقارية»، ليشكل هذا التعاون بداية فصل جديد من الشراكة بين «غلوبال بارتنرز» وشريكها الحصري للمبيعات والتسويق «أوكتا العقارية».

يمتد المخطط السكني المتكامل على مساحة تتجاوز 127.000 متر مربع، حيث سيتم تخصيص 70% من المساحة الإجمالية للمسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة، ما يمنح السكان تجربة معيشية متوازنة تجمع بين الحداثة وهدوء الطبيعة.

وقد تم تصميم المشروع بعناية مع التركيز على مفاهيم العافية وجودة الحياة، ليضم مجمعات سكنية منخفضة الارتفاع توفر إطلالات مفتوحة على وسط مدينة دبي، خور دبي، والمسطحات الخضراء المحيطة. ويكمل هذا المشهد العمراني مجموعة من الوجهات التجارية المختارة بعناية، لتوفر تجربة معيشية متكاملة تجمع بين الراحة والحيوية في قلب المجمع السكني.

وقال بدر سعيد حارب، رئيس مجلس إدارة صندوق غلوبال بارتنرز العقاري الثاني: «ما بدأ كرؤية للارتقاء بمستوى المعيشة الحضرية سيصبح قريباً واقعاً ملموساً، مع انطلاق أعمال البناء في عام 2026. وقد صمم هذا المخطط بعناية ليقدم أسلوب حياة هادئاً يناسب العائلات والأزواج والمستثمرين، في واحدة من أكثر مجتمعات دبي طلباً وتميزاً».

من جانبه، علق فواز سوس، الرئيس التنفيذي لشركة «أوكتا العقارية»، قائلاً: «نفخر باختيارنا كشريك حصري للمبيعات والتسويق لهذا المشروع الاستثنائي. إن هذه الوجهة السكنية تمثل فصلاً جديداً في مشهد التطوير العمراني بدبي، ونتطلع إلى عرض هذه الفرصة على نخبة من المشترين حول العالم».

كما كشف الإعلان عن تعاون مرتقب مع علامات فندقية عالمية مرموقة، ستثمر عن إطلاق مشروع سكني يحمل توقيع هذه العلامات ضمن المخطط الجديد. ومن خلال هذه الشراكات، سيتم إدخال معايير الضيافة العالمية إلى قلب المجتمع السكني، ليمتزج أسلوب الحياة الفاخر مع مستوى الرفاهية والتميز الذي تقدمه أسماء رائدة على الساحة الدولية.

سيحظى السكان ببيئة سكنية هادئة وغنية بالطبيعة، مع سهولة الوصول إلى أبرز مناطق الجذب ومراكز الأعمال الحيوية في دبي.

وانطلاقاً من خبرتها الطويلة في مجال الاستثمار، تسعى شركة «غلوبال بارتنرز» إلى إعادة صياغة المشهد العمراني في دبي من خلال مشاريع عقارية عالمية المستوى تعتمد على الابتكار في التصميم وجودة التنفيذ.

في المقابل، تتولى شركة «أوكتا العقارية» قيادة جهود التسويق والمبيعات، مستفيدة من شبكتها الواسعة ومعرفتها العميقة بالسوق، لضمان وصول المشروع إلى شريحة واسعة من المشترين المحليين والدوليين.