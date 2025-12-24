«المسعود للسيارات إنفينيتي» شريكًا رسميًا للسيارات لألعاب الماسترز أبوظبي 2026

أعلنت شركة «المسعود للسيارات»، الموزّع الحصري والمعتمد لسيارات «إنفينيتي» في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، عن اختيارها شريكًا رسميًا للسيارات لألعاب الماسترز أبوظبي 2026 - أحد أكبر وأشمل الفعاليات متعددة الرياضات في المنطقة والمُصمّمة لتعزيز صحة المجتمعات، وتشجيع الأفراد على تبني أنماط حياة نشطة وحيوية.

وتُقام الألعاب في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير 2026، مع التشجيع على تبني نهج حياة صحي وتعزيز روح المجتمع لدى المشاركين من الدولة والعالم، إضافةً إلى الاحتفاء بالقيم الرياضية التي توحد أفراد المجتمع. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 25,000 مشارك في أكثر من 30 نشاط رياضي، ويُرحّب بجميع المشاركين ممن تجاوزوا الثلاثين عامًا، مهما كان مستوى لياقتهم البدنية.

وستوفر «المسعود للسيارات» في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، أسطولاً يتألف من 150 سيارة من طراز إنفينيتي QX80، لضمان تجربة تنقل سلسة ومريحة للرياضيين والمسؤولين وكبار الشخصيات والفرق التشغيلية على مدار الأيام العشرة للبطولة.

تُعد ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، إذ تستقطب مشاركين من 100 دولة يتنافسون في مجموعة متنوعة من الرياضات والتي تشمل ألعاب القوى وركوب الدراجات والسباحة، وصولاً إلى الجوجيتسو والرياضات التراثية الإماراتية. ويعكس الحدث فلسفة الدورة القائمة على شعار «نتحد بالرياضة، نحيا بالنشاط» ويسعى إلى غرس ثقافة تبني الرياضة باعتبارها أسلوبَ حياةٍ دائم، في إطارٍ يحتفي بالتنوع ومد جسور التواصل بين الأجيال ودعم نمط الحياة الصحي والنشِط مع التقدم في العمر.

وفي هذا السياق، قال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي في «المسعود للسيارات»: «تُشكل شراكتنا الاستراتيجية مع ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 محطة مهمة تتوحّد فيها قيمنا مع تطلعات دولة الإمارات لتعزيز نمط الحياة الصحي والنشط لكافة أفراد المجتمع». مضيفًا أن «هذه الألعاب تُجسد معاني الطموح والتنوع والعافية مدى الحياة، وهي مبادئ راسخة نتقاسمها ونعتز بها في «المسعود للسيارات» ولدى شركائنا في إنفينيتي». وتابعَ «تانسل»: «نساهم من خلال دعمنا لهذا الحدث الاستثنائي في المشاركة في تحقيق نقلةٍ نوعية توطد الروابط المجتمعية وترسّخ مكانة أبوظبي الرائدة عالميًا في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى».

وقال سالم العكبري، مدير ألعاب الماسترز أبوظبي 2026: «تشكل شراكتنا مع المسعود للسيارات ركيزة أساسية لتحقيق أحد أهم أهداف ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، والمتمثل في توفير تجربة سلسة ومتاحة لجميع المشاركين. ومع انتقال آلاف الرياضيين والمسؤولين والمتطوعين بين مواقع متعددة يومياً، تصبح الحاجة إلى وسائل نقل موثوقة أمراً أساسياً لضمان التنظيم السلس والفعّال للحدث. وتساهم هذه الشراكة في رفع كفاءتنا وجاهزيتنا التشغيلية، كما تعكس التزامنا بتقديم فعالية مجتمعية متكاملة تعزز من مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لاستضافة أهم الفعاليات العالمية».

ولا يقتصرُ الحدث على المنافسات الرياضية فحسب، بل تحفل الدورة ببرنامج واسع من الأنشطة والفعاليات المُجتمعية، مثل الجولات الثقافية والندوات التثقيفية ومبادرات التواصل بين الشباب وكبار المواطنين، ما يُعزز ريادة أبوظبي باعتبارها وجهة عالمية في الرياضة والسياحة ونمط الحياة الصحي.

من جانبه، قال تييري صباغ، نائب رئيس القسم ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ورابطة الدول المستقلة: «قال تييري صبّاغ، نائب رئيس قسم ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ودول CIS: «تؤكد سيارة QX80 التزام إنفينيتي بتصميم سيارات ترتقي بكل رحلة، بفضل الأناقة الفائقة ودقة التصنيع الراقية وأحدث التقنيات، ما يعكس رؤيتنا للتنقل كتجربة تجمع بين القوة ومتعة القيادة والراحة. ويأتي دعمنا لألعاب الماسترز أبوظبي 2026 من خلال شراكتنا مع المسعود للسيارات، ويجسد التزامنا المشترك بالارتقاء بحياة الناس وتعزيز دورنا الإيجابي في المجتمع. ويسعدنا أن نُسهم معاً في نشر قيم إنفينيتي التي تتبناها سيارة QX80 إلى هذا الحدث العالمي في أبوظبي، حيث يحتفي بالحركة والطموح وروح التواصل بين الأجيال».».

كما قال ألبرت خريش، المدير التنفيذي لشركة إنفينيتي الشرق الأوسط: «تمثل ألعاب الماسترز محطة بارزة في مسيرة أبوظبي ترسخ مكانة الإمارة الرائدة في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية وتعزيز المشاركة المجتمعية. وتفخر إنفينيتي بدعم هذه الرؤية الطموحة بالشراكة مع المسعود للسيارات، حيث نعمل معاً على تقديم تجربة تنقل فاخرة ترتقي إلى مستوى الحدث وتعكس قيم الشمولية والطموح الذي تتميز به هذه الألعاب».

تعزز «المسعود للسيارات» عبر هذه الشراكة، التزامها طويل الأمد بدعم الطموحات الرياضية لإمارة أبوظبي، والمساهمة الفاعلة في المبادرات التي تعزز الرفاهية والمرونة والمشاركة المجتمعية.