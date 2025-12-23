«الخليج العربي للاستثمار» تدرس إطلاق مشاريع بـ 10 مليارات درهم

أكد الدكتور خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أن القطاع العقاري حقق أداء إيجابياً وقوياً خلال العام 2025، مدفوعاً بالطلب المرتفع على شراء وتملك الوحدات السكنية في المشاريع العقارية، ونجاح شركات التطوير العقاري في بيع مشاريعها خلال فترة زمنية قياسية.

وقال المحيربي: نبحث في الوقت الحالي فرصاً للاستثمار العقاري عبر ائتلاف بالتعاون مع شركاء استراتيجيين دوليين لإطلاق مشاريع عقارية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم، ستغير المفهوم التقليدي السائد في عملية بيع وشراء العقارات، ويتوقع أن تفوق قيمة الاستثمار في هذه المشاريع قيد الدراسة 10 مليارات درهم.

وأضاف المحيربي: يقود الائتلاف تحالفاً استثمارياً إماراتياً ممثلاً في شركة الخليج العربي للاستثمار، بالشراكة مع نخبة من الجهات والشركات الدولية، لتقديم مفهوم عقاري مبتكر قائم على فكرة جديدة وغير مسبوقة عالمياً، تهدف إلى إحداث تحول نوعي في قطاع التطوير العقاري.

وأكد المحيربي أن المشروع يعكس قدرة الكفاءات الإماراتية على قيادة مشاريع عالمية كبرى خارج الحدود، وترسيخ حضور الاستثمار الإماراتي في الأسواق الدولية، مع التركيز على الاستدامة، والابتكار، وتعظيم العوائد الاستثمارية طويلة الأمد.

ومن المقرر الكشف عن الموقع النهائي للمشروع، إلى جانب تفاصيل المراحل التنفيذية والشركاء الاستراتيجيين، خلال الفترة المقبلة.

ولفت د. المحيربي أن القطاع العقاري أثبت أنه القطاع الأجدر بالاستثمار في الوقت الحالي، بفضل العوائد المناسبة التي يحققها والتي تصل إلى ما يقارب 8% سنوياً، مشيراً إلى أن نمو المبيعات ونجاح شركات التطوير والاستثمار العقاري في بيع جميع وحدات مشاريعها في وقت قياسي يؤكد الثقة الكبيرة والعالية بالاستثمار في قطاع العقارات في الإمارات.

وذكر أن العديد المستثمرين ورجال الأعمال والعوائل الأجنبية قد انتقلت بالفعل إلى الإمارات وباشرت حياتها العملية والمهنية، بفضل ما تتمتع به الدولة من أمن واستقرار وقوانين مشجعة على الاستثمار وبنية تحتية متطورة، مشيراً إلى أن هؤلاء يفضلون الشراء والتملك في المشاريع العقارية النوعية في الدولة خاصة في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.

وأعرب المحيربي عن توقعاته أن يواصل القطاع العقاري في العام 2026 مسار النمو إلى جانب الطلب المتزايد على شراء وتملك العقارات، في ظل مواصلة شركات التطوير العقاري إطلاق مزيد من المشاريع العقارية النوعية.