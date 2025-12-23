تعاونية الشارقة تعتمد حلول «ليڤيو» لتقليل العمل اليدوي 80%

وقعت تعاونية الشارقة اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة «ليڤيو» LEAFIO لحلول الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة والمتخصصة بمنصات الأتمتة وإدارة سلاسل التوريد، وتنظيم عمليات عرض المنتجات داخل المتاجر. وتمثل هذه الخطوة امتداداً لجهود التعاونية في تعزيز جاهزيتها الرقمية، وترسيخ حضورها إحدى المؤسسات الرائدة في قطاع التجزئة على المستويين المحلي والإقليمي، فضلاً عن مساهمتها في تطوير معايير متقدمة، تعزز تنافسية هذا القطاع على المستوى العالمي.

وبموجب الاتفاقية، التي وقعها فيصل النابودة، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة والمجتمعية في تعاونية الشارقة، وخالد نعناع، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركةIT LLC Innov At Scale، الممثل المحلي لشركة «ليڤيو» في دولة الإمارات، ستعتمد تعاونية الشارقة منصة «ليڤيو» للذكاء الاصطناعي في التجزئة، وهي منظومة متقدمة تهدف إلى تحسين إدارة المخزون، وأتمتة مخططات الرفوف، وتعزيز كفاءة المساحات، وتمكين القرارات المبنية على البيانات. وتستخدم حلول المنصة في أكثر من 250 سلسلة متاجر حول العالم، لما تقدمه من نتائج مباشرة في خفض الهدر، وتعزيز الأداء التشغيلي، ورفع مستويات الكفاءة عبر مختلف مراحل العمليات.

وأكد ماجد الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في مسيرة التعاونية نحو التحول الرقمي الشامل، مشيراً إلى أن تعاونية الشارقة تعمل وفق رؤية استراتيجية تعطي الأولوية لتبني التقنيات الحديثة، ودعم الابتكار في مختلف مراحل عملياتها. وشدد على أن الارتقاء بجودة الخدمات وضمان تجربة متكاملة للمتعاملين يتطلبان الاستثمار المستمر في التقنيات الذكية والمنصات المتقدمة.

وأضاف سعادته: «تشكل الشراكة مع «ليڤيو» خطوة محورية في بناء نموذج متكامل للتجزئة الذكية بدولة الإمارات، إذ تتيح لتعاونية الشارقة تعزيز جاهزيتها المستقبلية وتطوير نموذج تشغيلي أكثر مرونة وكفاءة، بما يرسخ موقعها مؤسسة تقود التغيير في قطاع التجزئة، وتسهم في صياغة توجهاته محلياً وعالمياً، من خلال اعتماد بنية رقمية متقدمة، تستجيب لمتطلبات النمو والتحول السريع في القطاع».

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية حضور عدد من قيادات تعاونية الشارقة، من بينهم زياد همامي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة، وجاسم العبدولي، مدير إدارة تقنية المعلومات. وأوضح زياد همامي أن اعتماد منصة «ليڤيو» سيسهم في رفع مستوى الدقة في تنفيذ عمليات العرض داخل الفروع، ويوفر أدوات ورؤى فورية، تعمل على تحسين تجربة التسوق، ورفع جودة التنفيذ في مختلف منافذ التعاونية، بما يعزز كفاءة العمل، ويسرع من وتيرة اتخاذ القرار.

من جانبه أعرب خالد نعناع عن فخره بالشراكة مع تعاونية الشارقة، مؤكداً أن اختيار التعاونية لحلول «ليڤيو» يعكس التزامها بالابتكار والتميز التشغيلي. وأوضح أن الشركة ستوفر الدعم اللازم لضمان تطبيق سلس وفعال للمنصة في فروع التعاونية، مشيراً إلى أن تعاونية الشارقة تعد من المؤسسات السباقة في اعتماد أحدث تقنيات التجزئة، وأن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق قيمة مستدامة وتعزيز كفاءة العمليات عبر منصات ذكية، تدعم التخطيط وإدارة الفروع.

وسيسهم تطبيق منظومة «ليڤيو» في توحيد عمليات تنظيم المنتجات، وتوحيد مخططات الفروع، وتسريع إعداد مخططات الرفوف بما يصل إلى أربعة أضعاف، بالإضافة إلى تقليل الأعمال اليدوية بنسبة قد تصل إلى 80%. وتدعم هذه التحسينات جهود التعاونية في تطوير بنيتها التشغيلية، بما يتماشى مع المعايير الرقمية العالمية، ويعزز جاهزيتها لتحقيق نمو مستدام في قطاع يشهد تحولات متسارعة.