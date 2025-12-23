«كراون بالاس» يرسخ مكانته معلماً معمارياً في قلب دبي الجنوب

كشفت شركة أميرة للتطوير العقاري عن مشروع كراون بالاس كأحد أبرز المشاريع السكنية من حيث التصميم المعماري والموقع الاستراتيجي في دبي الجنوب، المنطقة التي تشهد أسرع معدلات النمو العمراني والاقتصادي في الإمارة، وتُعد مركزاً جغرافياً رئيسياً لمستقبل دبي على المدى الطويل.

ويأتي إطلاق المشروع في وقت تواصل فيه دبي الجنوب تحولها إلى محور عالمي للطيران والأعمال والخدمات اللوجستية وأنماط الحياة الحضرية المستقبلية، مدعومة بتطورات متسارعة في البنية التحتية والمخططات الرئيسية. ويقدم كراون بالاس نموذجاً سكنياً يجمع بين الفن الأوروبي الكلاسيكي وموقع استثنائي ضمن واحدة من أكثر المناطق الواعدة في سوق العقارات بدبي.

وصممت دبي الجنوب كنظام بيئي متكامل يضم أحياء سكنية، ومساحات خضراء، ومدارس، ومناطق أعمال، وأصول ضيافة، ومناطق للطيران. وفي خضم هذا التوسع، يتموضع كراون بالاس كمعلم معماري يعكس مفاهيم الديمومة والجمال والتراث، في منطقة تتجه لتصبح من أكثر الوجهات السكنية جذباً في الإمارة.

وقال محمد يوسف جعفراني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أميرة للتطوير العقاري، إن دبي الجنوب تمثل الفصل التالي في قصة نمو دبي، مؤكداً أن اختيار الموقع جاء انطلاقاً من رؤيته المستقبلية. وأضاف أن كراون بالاس صمم ليكون معلماً أنيقاً وخالداً ينمو في قيمته وهويته بالتوازي مع تطور المنطقة.

ويستفيد المشروع من قربه من مطار آل مكتوم الدولي، الذي يتجه ليصبح أكبر محور للطيران في العالم، ما يعزز الاتصال العالمي ويحفّز النشاط الاقتصادي ويُسهم في دعم الطلب السكني طويل الأجل في المناطق المحيطة. كما يجذب توسع المطار قطاعات مهنية متنوعة، لا سيما في مجالات الطيران والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.

ومن الناحية المعمارية، يتميز كراون بالاس بهوية تصميمية فريدة في دبي الجنوب، مع أقواس أنيقة، وواجهات متناظرة، وشرفات مزخرفة، وتفاصيل يدوية مستوحاة من القصور الأوروبية الكلاسيكية. أما الوحدات الداخلية، فتم تصميمها بعناية لتحقيق التوازن بين الضوء والتهوية والوظيفة العملية، مع مساحات هادئة وتشطيبات تعكس جودة معمارية متكاملة.

ومع استمرار تطور دبي الجنوب، يعزز كراون بالاس جاذبية المنطقة من خلال تقديم مشروع سكني يجمع بين القيمة الاستثمارية طويلة الأجل، وجودة المعيشة، والهوية المعمارية الخالدة، ليشكّل إضافة نوعية إلى مشهد التطوير العمراني في دبي.