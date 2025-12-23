«بي ان دبليو» تطلق «تونينو لامبورغيني ريزيدنسز» بجزيرة المرجان

اختتمت شركة «بي ان دبليو» BNW ، عام 2025 بإطلاق أحد أبرز المشاريع السكنية الفاخرة في الدولة، وذلك بالكشف عن أول مشروع سكني يحمل علامة «تونينو لامبورغيني» على جزيرة المرجان في رأس الخيمة، ومشروع تونينو لامبورغيني ريزيدنسز هو مشروع جديد جريء أطلقته شركة بي إم دبليو للتطوير العقاري في جزيرة المرجان.

وجاء إطلاق المشروع خلال حفل إطلاق ضخم أقيم في كوكاكولا أرينا بدبي، بحضور نخبة من كبار المستثمرين، وشخصيات بارزة من قطاع العقارات، ونجوم من السينما الهندية (بوليوود)، إلى جانب شركاء وممثلي وسائل الإعلام. وتميز الحدث بعرض فني عالمي توج بأمسية غنائية أحياها الفنان الهندي الشهير جوبين نوتيال، في تجربة تعكس النهج الذي تتبعه «بي ان دبليو» في تنظيم فعاليات إطلاق استثنائية لمشاريعها.

ويمثل مشروع «تونينو لامبورغيني ريزيدنسز – رأس الخيمة» ثمرة شراكة استراتيجية تجمع بين الهوية التصميمية الإيطالية العريقة لعلامة تونينو لامبورغيني، المعروفة عالمياً بالفخامة والجرأة والدقة، وبين رؤية BNW الحديثة التي تركز على تقديم مشاريع سكنية عالية الأداء تجمع بين جودة العيش وقيمة الاستثمار.

وقال أنكور أغاروال، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة «بي ان دبليو» للتطوير العقاري: «نحن في «بي ان دبليو» لا نكتفي ببناء مساكن، بل نعمل على ابتكار تجارب سكنية ذات قيمة استثمارية عالية. شراكتنا مع علامة تونينو لامبورغيني تمثل محطة مفصلية في رؤيتنا لاستقطاب أبرز العلامات العالمية إلى المنطقة».

من جانبه، أكد الدكتور فيفيك أناند أوبيروي، العضو المنتدب والشريك المؤسس لـ «بي ان دبليو»، أن هذه الشراكة تنقل فلسفة التصميم الإيطالي إلى رأس الخيمة برؤية معاصرة.

بدوره، قال تونينو لامبورغيني، مؤسس العلامة التجارية: «كل مشروع هو فرصة لتحويل المكان إلى تجربة متكاملة، لأن السكن لا يقتصر على الإقامة فحسب، بل هو اختيار يومي للمشاعر التي يبعثها المكان».

ويضم المشروع مجموعة حصرية من 377 وحدة سكنية تشمل استوديوهات وشققاً بغرفة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم، إضافة إلى فلل وبنتهاوس وقصور سكنية فاخرة.

وتعد «بي ان دبليو» للتطوير العقاري من أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات، بمحفظة مشاريع تتجاوز قيمتها الإجمالية 32 مليار درهم، وتتميز بنهجها القائم على الجمع بين التصميم المتقن والرؤية الاستثمارية.