تعيين أول عربي رئيساً تنفيذياً لـ«هيونداي موتور» في المنطقة

أعلنت «هيونداي موتور» عن تعيين طارق إسماعيل مسعد، رئيساً ومديراً تنفيذياً لمقرها الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا اعتباراً من 1 يناير 2026. وسيتولى طارق مسعد قيادة استراتيجيات وعمليات علامات هيونداي وجينيسيس في المنطقة. ويخلف طارق مسعد، برايان بارك، الذي تمت ترقيته أخيراً إلى منصب نائب الرئيس الأول، والذي سيتولى منصب المدير التنفيذي للعمليات في هيونداي موتور الهند. ويمثل هذا التعيين علامة فارقة في تاريخ «هيونداي موتور»، حيث يصبح طارق مسعد أول قيادي تنفيذي عربي يتولى قيادة مقر إقليمي للشركة العالمية.

وقال خوسيه مونيوز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «هيونداي موتور»: إن معرفة طارق العميقة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب خبرته الواسعة وقيادته المتميزة، ستلعب دوراً محورياً في تحقيق أهدافنا الطموحة للنمو في منطقة ديناميكية وسريعة التطور وتزخر بفرص هائلة. وأنا على ثقة بأن طارق مسعد سيعزز مكانتنا في الأسواق الاستراتيجية، مع ضمان تقديم تجارب استثنائية للمتعاملين، بما يتماشى مع جوهر علاماتنا التجارية.

من جهته، قال طارق مسعد: شرف لي أن أتولى هذه المسؤولية في هذا الوقت المحوري لشركة هيونداي موتور، حيث تمثل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فرصاً فريدة للابتكار والنمو. وسنعمل، بالتعاون مع شركائنا وشبكة موزعينا الواسعة، على ترسيخ مكانتنا الريادية في الأسواق من خلال منتجات وخدمات متطورة مصممة خصيصاً لتناسب متطلبات الأسواق المحلية، مع تعزيز حضورنا الإقليمي. ستواصل «هيونداي موتور» خططها الطموحة لإنشاء مراكز تصنيع في الشرق الأوسط، مع مصانع تجميع في مصر وقريباً في الجزائر، بالإضافة إلى مشروعها الصناعي في السعودية.

يذكر أن طارق مسعد قيادي تنفيذي مخضرم يتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً في الشركات متعددة الجنسيات وإدارة المشاريع والبرامج التنفيذية الإقليمية الكبرى واسعة النطاق، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس بالقاهرة. وقد انضم إلى المقر الإقليمي لشركة هيونداي موتور في عام 2023 مديراً للاستراتيجية والتخطيط، قبل أن يرقى إلى منصب مدير إدارة المبيعات والتخطيط في أوائل 2025.