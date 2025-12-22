الحصة العالمية للمركبات الكهربائية ترتفع إلى 26.7% في 2026

قال محمد مقطري، الرئيس التنفيذي لشركة NIO الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن عام 2026 سيشكل نقطة تحول حاسمة في مسار المركبات الكهربائية، مع انتقالها من مرحلة التبني المبكر إلى القبول الواسع ضمن التيار السائد لقطاع النقل العالمي.

وأوضح أن الحصة العالمية للمركبات الكهربائية يُتوقع أن ترتفع إلى 26.7% في عام 2026، مقارنة بنحو 24% في 2025، على أن تواصل نموها المتسارع لتبلغ 42% بحلول 2030، و64.1% في 2035، وصولاً إلى 83% بحلول 2040، وفقاً لبيانات شركة أوتو فيستا المتخصصة في تحليلات أسواق السيارات.

وأضاف مقطري أن التنقل الكهربائي لم يعد مفهوماً مستقبلياً، بل واقعاً يتكرس بوتيرة متسارعة بفعل التطور التكنولوجي، وتكامل منظومة التنقل، واشتداد المنافسة، مشيراً إلى أن الأسواق الناشئة ستقود موجة النمو المقبلة، وعلى رأسها أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في هذا القطاع، حيث ارتفعت نسبة مبيعات المركبات الكهربائية من نحو 2% إلى قرابة 4% خلال عام 2024، بحسب دراسة لشركة رولاند بيرجر. كما أظهرت الدراسة أن 91% من مالكي المركبات الكهربائية في دول المجلس يخططون لاقتناء مركبة كهربائية كخيارهم التالي، مع تسجيل الإمارات أعلى نسبة بلغت 94%.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، أشار الرئيس التنفيذي لـNIO إلى أن عام 2026 سيشهد تطوراً ملموساً في شبكات شحن المركبات الكهربائية، مع توسّع محطات الشحن فائقة السرعة في المدن وعلى الطرق السريعة، إلى جانب حلول التشغيل البيني التي تبسّط تجربة المستخدم، فضلاً عن بروز خدمات تبديل البطاريات كخيار عملي في البيئات الحضرية.

وأضاف مقطري أن مستويات رضا المستخدمين عن خدمات الشحن في دول الخليج تعكس هذا التحوّل، حيث بلغت 95% في الإمارات، و94% في السعودية، و97% في قطر، ما يعزز الثقة ويحول الشحن من عائق إلى عنصر موثوق ضمن تجربة امتلاك المركبات الكهربائية.

كما لفت مقطري إلى الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تطوير تجربة القيادة، من خلال الصيانة التنبؤية، وأتمتة الشحن، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب التحول في تصميم المركبات الكهربائية نحو مقصورات أكثر مرونة ووظيفية.

واختتم بالتأكيد على أن تعزيز جاهزية المركبات الكهربائية للتعامل مع مختلف الظروف المناخية سيجعلها خياراً عملياً للاستخدام اليومي على مدار العام، ويسهم في تسريع وتيرة اعتمادها عالمياً، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.