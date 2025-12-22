تحالف يجمع «كيه إتش كيه» و«أون بلان» لإطلاق مشروع «كي إتش كي 31» في دبي

أعلنت شركة «كيه إتش كيه» عن إطلاق مشروعها الأحدث «كي إتش كي 31» في منطقة «الورسان» بدبي، وذلك ضمن شراكة استراتيجية مع شركة «أون بلان».

وأكد المهندس خالد كريمة، رئيس مجلس إدارة شركة «كيه إتش كيه» للتطوير العقاري، على عمق واعتزاز الشركة بالشراكة الاستراتيجية المستمرة مع المستشار أحمد الدولة، رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية. وأوضح أن هذا التعاون أثمر عن نجاحات متكاملة وحالة من التجانس المهني الفريد، مؤكداً استمرار هذا التحالف في المشاريع المستقبلية بفضل ما تتمتع به «أون بلان» من التزام مطلق ومرونة واحترافية عالية في التعامل، مما يجعلها الشريك المثالي لرحلة نمو الشركة.

وكشف المهندس كريمة عن حجم الإرث المهني الضخم والراسخ الذي يقف خلف نجاحات الشركة، مشيراً بفخر إلى سجل حافل بالإنجازات يضم ما يزيد عن 180 شهادة إنجاز لمشاريع عقارية كبرى، منها 40 شهادة إنجاز لمشاريع تم تنفيذها بالكامل في منطقة "الورسان" وحدها تحت إشرافه الشخصي، مما ساهم في صياغة هوية عقارية فريدة جعلت من منتجات «كيه إتش كيه» مطلباً أولاً للمستثمرين الباحثين عن الجودة والموثوقية، لافتاً إلى أن الشركة صممت نماذج أعمالها لتلبي شغف المستثمرين عبر تقديم منتج عقاري مبتكر يجمع بين دقة التنفيذ الهندسي والرؤية الاستثمارية الثاقبة التي تضمن تحقيق أعلى العوائد.

بدوره، قال المستشار العقاري أحمد الدولة، رئيس مجلس إدارة شركة "أون بلان" العقارية: «نفخر بطرح مشروع «كي إتش كي 31» (KHK 31) رسمياً، وهو الأيقونة الأحدث في محفظة مطور يمتلك إرثاً راسخاً يمتد منذ عام 2002». وأشار إلى أن المشروع مسجل ومعتمد رسمياً من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويقدم مزايا تنافسية تجعله فرصة فريدة، حيث تبدأ أسعار الأستوديوهات من 495 ألف درهم، ووحدات الغرفة والصالة من 795 ألف درهم.

وفي سياق متصل، أكد المستشار أحمد الدولة على القوة المؤسسية لشركة «أون بلان» كشركة إماراتية تأسست عام 2019 ونجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر شركات الاستشارات العقارية التي تولي اهتماماً خاصاً بمجال التوطين. وأشار إلى أن الشركة حصدت مئات التكريمات من كبار المطورين، وهو ما يعكس حجم الثقة والمصداقية التي تتمتع بها وسعيها الدائم لتوفير مشاريع تضمن قيمة مضافة للمستثمرين.

وأكد المهندس محمد الخميسي، المدير العام لشركتي «كيه إتش كيه» للتطوير و«الحزامي للمقاولات»، أن مشروع «كي إتش كي 31» يمثل إضافة نوعية للعقار في دبي، بفضل تصميمه الذي يدمج الفخامة العصرية بالرفاهية المطلقة. وأوضح الخميسي أن المشروع يوفر تجربة عيش فريدة عبر مرافق استثنائية تشمل مسابح وصالات رياضية ومساحات خضراء، مشيراً إلى أن الجودة العالية للتشطيبات تجعل منه وجهة مثالية للاستقرار والاستثمار في أرقى مناطق الإمارة.