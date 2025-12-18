«شيري» تطلق مصفوفة «آيموغا» الذكية في دبي وتدمج الابتكار بالتنقل الشامل

شهدت دبي انطلاقة رسمية مميزة لدورة الألعاب الآسيوية للشباب لذوي الإعاقة 2025، التي تقام تحت شعار «ولدنا للنهوض»، بمشاركة أكثر من 1500 رياضي ورياضية من 35 دولة آسيوية، في حدث رياضي وإنساني، جسد قيم التحدي والإصرار والشمول. وجاء حفل الافتتاح ليعكس تزاوجاً لافتاً بين الرياضة والتكنولوجيا المتقدمة، مع الظهور الأول لمصفوفة «آيموغا» (AiMOGA) الذكية، التي طورتها شركة شيري للسيارات، حيث خطفت كلاب الروبوت ذاتية التطوير الأنظار بعروض مبتكرة، استحضرت ملامح من الخيال العلمي.

وتشارك شيري في الدورة بصفتها الشريك الرسمي والحصري للتنقل، مؤكدة التزامها بدعم الرياضة الشاملة عبر حلول تقنية ذكية، تضع الإنسان في صميم الابتكار، ولم يقتصر حضور الشركة على الرعاية التقنية، بل شمل مبادرات إنسانية، من بينها تقديم مستلزمات للحماية من الشمس للرياضيين، في خطوة تهدف إلى دعم صحتهم وتعزيز جاهزيتهم البدنية، كما شكلت الدورة الظهور الأول لمصفوفة آيموغا وعائلة سيارات «تيغو»، في إطار رؤية متكاملة، تعزز مفاهيم الشمولية والاستدامة.

وشهد حفل الافتتاح حضوراً استثنائياً لكلب الروبوت «أرغوس»، أحد ابتكارات آيموغا، الذي أدى دور المرشد، وشارك في عرض راقص تفاعلي أشعل أجواء الاحتفالية، وتلاه ظهور الروبوت «مورنين»، المتحدث الرسمي للدورة، والذي أجرى تفاعلاً مباشراً مع ماجد راشد، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وعدد من أفراد العائلة الحاكمة في دبي، ليعلنوا معاً افتتاح الدورة بأسلوب مبتكر، جذب اهتمام الحضور والإعلام.

وفي موقع الفعاليات وفر جناح شيري المصمم خصيصاً سلسلة تجارب تفاعلية، شملت استعراض المقصورة الفاخرة لسيارة «تيغو 9»، وحوارات مباشرة مع الروبوت مورنين، وعروض حية لأرغوس، بهدف تخفيف الضغط النفسي عن الرياضيين، وتهيئة أجواء إيجابية قبل المنافسات. كما يشارك مورنين خلال أيام الدورة في حفلات التتويج، ويتفاعل مع الزوار في مناطق المعرض و«شارع ثقافة كلاب الروبوت»، بما يعزز الدمج السلس بين التكنولوجيا والرياضة.

وتعتمد روبوتات آيموغا على تقنيات متقدمة، تشمل التتبع الذاتي، والتوازن الديناميكي، وتجنب العوائق بدقة عالية، واستجابة فائقة السرعة، ما يعكس فلسفة شيري القائمة على «شمولية التكنولوجيا» و«التكنولوجيا من أجل الخير». وبالتوازي تتولى عائلة سيارات «تيغو» تقديم خدمات تنقل شاملة للوفود المشاركة، بفضل تصميمها المراعي لسهولة الوصول، ومساحاتها الرحبة، وتقنياتها الهجينة عالية الكفاءة، بما ينسجم مع مفهوم الألعاب الخضراء.

ومن خلال هذا الدور المزدوج تجمع شيري بين استعراض الابتكار التقني، وتقديم الدعم اللوجستي والإنساني، مواصلة ترسيخ مسؤوليتها الاجتماعية وشراكاتها الرياضية على المستوى الآسيوي والدولي، ومؤكدة التزامها برسالتها: «مع شيري... ولدنا للنهوض».