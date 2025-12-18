مجلس باكستان التعليمي والثقافي يحصل على جائزة «إثراء 2025» بدبي

حصل مجلس باكستان التعليمي والثقافي (PECB) على الجائزة الذهبية في المرحلة الثانية من برنامج «إثراء» لتمكين المنظمات غير الربحية، والذي تم تنظيمه تحت رعاية هيئة تنمية المجتمع (CDA) في دبي. تم تكريم المجلس بهذه الجائزة تقديراً لأدائه المتميز ولما يقدمه من خدمات اجتماعية متميزة.

وتندرج مدرستان تحت مظلة مجلس باكستان التعليمي والثقافي هما أكاديمية باكستان للتعليم، ومدرسة اللغة الإنجليزية الخاصة.

تُمنح الفئة الذهبية من هذه الجائزة للمنظمات التي تثبت تميزها وتفوقها في مجال جودة ماتقدمه من خدمات وكذا في مجال الحوكمة المستدامة، وفي تقديم خدمات شاملة ومتكاملة للفئات ذات الأولوية.

سلمت الجائزة للمجلس معالي حصة بنت عيسى بحروب، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع (CDA) التي قالت سلكت في كلمتها الرئيسية الضوء على الشراكة المجتمعية، وتعزيز المجتمع المدني، ودور المنظمات غير الربحية في التنمية الاجتماعية كركائز أساسية للرؤية الوطنية لدبي خاصة ولدولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.

وقد تسلم الجائزة نيابة عن مجلس باكستان التعليمي والثقافي: حسن هوكال رئيس المجلس، ونائبه رشيد أشرف، وحضر حفل التكريم رئيسا المؤسستين التعليميتين المنضويتين تحت مظلة المجلس: شامة أحمد مديرة أكاديمية باكستان للتعليم، ومحمد عاطف، مدير مدرسة اللغة الإنجليزية الخاصة.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أعرب رئيس المجلس الباكستاني للتعليم والثقافة (PECB)، حسن هوكال، عن امتنانه لهيئة تنمية المجتمع، مشيراً إلى أن مبادرات مثل برنامج «إثراء» لا تعزز الثقة العامة في المنظمات غير الربحية فحسب، بل تشجع المؤسسات أيضاً على تحسين جودة خدماتها بشكل مستمر. أضاف هوكال أن ماتلقاه المجلس من تقدير ممثلاً في هذه الجائزة ماهو إلا تجسيداً وانعكاساً عملياً لرؤية حكومة دبي، التي تولي الأولوية للتنمية الاجتماعية والشمول والتنمية المجتمعية المستدامة.

كما أوضح أن هذا الإنجاز الذي حققه المجلس نتاج الجهود الجماعية لقيادته، تضافراً مع جهود مجلس المحافظين، والإدارة، والمعلمين، والموظفين، معززاً بشكل أكبر بالدعم الكبير الذي قدمه أطراف أخرى منها الطلاب، وأولياء الأمور، والمتطوعين، والمجتمع بشكل عام.

ويجدر الذكر أن برنامج «إثراء» يوفر منصة فعالة لتعزيز الرفاه الاجتماعي والشفافية المؤسسية وخدمة المجتمع، بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي. ويعكس اختيار المجلس الباكستاني للتعليم والثقافة لتكريمه بالفئة الذهبية مدى توافق المجلس مع استراتيجية دبي للتنمية الاجتماعية، ومساهمته الكبيرة في مجالات التعليم وخدمة المجتمع.

وأكد المجلس مجدداً التزامه بالتوسع في تقديم خدماته التعليمية والاجتماعية في المستقبل، بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي وأهداف التسامح والوئام والتنمية المستدامة، ومواصلة خدمة المجتمع بأعلى المعايير المهنية.