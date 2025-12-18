مراكز التجزئة في دبي تطلق مبادرات لتعزيز تجربة المتسوقين

في إطار المبادرات التحفيزية التي تنظمها مراكز التجزئة في دبي لدعم حركة التسوق وتعزيز ولاء المستهلكين، أعلنت مجموعة شاكلان عن إطلاق حملتها الترويجية الكبرى «اربح منزل الأحلام»، والتي تأتي ضمن حملة متكاملة تهدف إلى مكافأة المتسوقين وتحويل تجربة التسوق اليومية إلى فرصة حقيقية للفوز بجوائز استثنائية.

وتمتد الحملة من 23 ديسمبر 2025 وحتى 22 مارس 2026، لتواكب ذروة المواسم التجارية في الإمارة، وتمنح المتسوقين فرصة المشاركة في سحوبات أسبوعية وجوائز كبرى بمجرد التسوق بقيمة لا تقل عن 50 درهماً إماراتياً في متاجر المجموعة المشاركة.

وتتصدر جوائز الحملة وحدة سكنية فاخرة في دبي كجائزة كبرى، في خطوة تعكس التزام مراكز التجزئة المشاركة بابتكار مبادرات ذات أثر ملموس في حياة المستهلكين. كما تشمل الجوائز سيارة JAC JS4، إلى جانب سحوبات أسبوعية على هواتف آيفون 17، بما يحافظ على وتيرة عالية من التفاعل والتشويق طوال فترة الحملة التي تمتد على مدار 12 أسبوعاً.

وشهدت الحملة حفل إطلاق رسمي بحضور الإدارة العليا لمجموعة شاكلان، يتقدمهم سيد أبو حارس المدير العام، وسمير إم بي الرئيس التنفيذي، وشاميل سلام المدير التنفيذي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، في تأكيد على أهمية المبادرة ضمن استراتيجية المجموعة ومشاركتها الفاعلة في الحملات التي تنظمها مراكز التجزئة في دبي.

وأكد أبو حارس، العضو المنتدب لمجموعة شاكلان، أن الحملة تمثل امتداداً لرؤية المجموعة في تقديم تجربة تسوق متكاملة، قائلاً: «نؤمن بأن التسوق يجب أن يكون تجربة ممتعة تتجاوز شراء المنتجات، وحملة "اربح منزل الأحلام" هي طريقتنا في رد الجميل للمجتمع الذي دعم مسيرتنا منذ عام 1997، ومنح عملائنا فرصاً قد تحدث فارقاً إيجابياً في حياتهم».

وتأتي هذه المبادرة في سياق أوسع تشهده دبي، حيث تعمل مراكز التجزئة بالتعاون مع العلامات التجارية الكبرى على إطلاق حملات نوعية تجمع بين القيمة الاقتصادية، وروح المجتمع، وتجربة التسوق المبتكرة، بما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة في قطاع التجزئة.

ومن المقرر إجراء السحب النهائي والإعلان عن جميع الفائزين في 23 مارس 2026، ليبلغ عدد الفائزين الإجمالي 13 فائزاً، في ختام حملة تعكس التوجه المتنامي نحو مبادرات تسوق تفاعلية، تكافئ الولاء وتخلق تجارب استثنائية داخل مراكز التجزئة في دبي.