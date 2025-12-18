دبي وجهة عالمية للتصاميم الداخلية الفاخرة

تواصل دبي تأكيد مكانتها وجهة للتصاميم الداخلية الفاخرة، حيث أعلن مشغل Yla للمفروشات الذي تأسّس في دبي عن انطلاقته في عالم التصميم الفاخر عبر طرح مجموعته الأولى .

وفي إطار الرؤية الإبداعية لبينوا روندار، تقدّم Yla مجموعة "ذا أوداس" التي تكتنف مفروشات أنيقة وعصرية يلتقي فيها الإبداع الصناعي مع التصميم العاطفي في تناغم تام.

وتحتفي مجموعة "ذا أوداس" بجوهر المهارة الحِرفية، حيث كانت ثمرة تعاون وثيق بين الحرفيين والمهندسين في Yla، منذ الفكرة الأولى وحتّى اللمسة الأخيرة. وتجمع تصاميمها بين المنحنيات الأنيقة، والمفاصل السلسة، والخطوط الانسيابية، والتشطيبات المتقنة، لتكشف عن براعة استثنائية خلف كل تفصيل. فما يبدو بسيطاً للوهلة الأولى، هو في الحقيقة نتاج تصميم بالغ التعقيد وتعاون حرفي وتناغم متقن بين القوة والنعومة، وبين البساطة والتعقيد.

صُنعت قطع المجموعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم الفاخرين اللذَين يتميزان بملمس ناعم وقوام غير لامع. وتضمّ تشكيلة من الطاولات والمقاعد وحلول التخزين المصنوعة من أقمشة عالية الجودة والمُصمّمة بأساليب مُراعية للبيئة لتتحدّى أحدث الصيحات وتُرسي معايير جديدة في عالم التصميم. كما تُجسّد براعة العلامة التجارية في استخدام المعادن، ومعرفتها المعمّة بالتكنولوجيا المتطوّرة، والتزامها الراسخ بالحفاظ على التقنيات القديمة العريقة. فكلّ قطعةٍ فيها تتمتّع بطابع مميز يتجاوز حدود الزمن وتصميم متين يدوم طويلاً، فتقدّم تجربة متكاملة تُضفي لمسةً من الأناقة على المساحات الداخلية.

تطلّ قطع Yla الموسمية بلوحة ألوان مختارة بعناية تستوحي سحرها من أجواء الطبيعة وتدرجاتها الهادئة. وتقدّم مجموعة "ذا أوداس" أربعة ألوان مميزة: الأحمر الإمبريالي النابض بالحيوية، والبني الهادئ المستوحى من رمال الصحراء، والفحمي الجريء بتدرجاته العميقة، والقطبي الهادئ الذي ينضح بالسكينة. ويجسّد كلّ لون وخطّ التزام العلامة بالاستهلاك الواعي، والتصميم المستدام، والجودة الدائمة.

والجدير بالذكر أنّ علامة Yla تُعتبر تطوّراً طبيعياً لمسيرة بينوا روندار الإبداعية. فانطلاقاً من معارف بينوا العميقة وخبرته الواسعة المكتسبة على مدى عقدين من العمل في مجال الأعمال المعدنية لدى شركة يوروتيك الرائدة في الإمارات في هندسة الفولاذ وتصميمه، تُرسي العلامة اليوم معايير جديدة لتصميم المفروشات الفاخرة. ومع إطلاق مجموعة "ذا أوداس" عام 2025، تطرح رؤيتها الديناميكية للمفروشات المعاصرة، كما تبرز طموحها في تجاوز حدود التصميم والحِرفية مستقبلاً.

وقال العضو المنتدب بينوا روندار: "نحن في مشغل Yla، لم نكتفِ بتصميم المفروشات العادية فحسب، بل أردنا أيضاً ابتكار تصاميم هادفة تفرض حضورها في المساحات الداخلية وتخاطب الناس. وتمثّل مجموعة "ذا أوداس" التزامنا الراسخ بالتصميم المستدام والكلاسيكي، إذ نسعى إلى إضفاء لمسة من الجمال والدفء والحيوية والفخامة على المساحات اليومية التي نعيش فيها."