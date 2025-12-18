«كاشيو» تتوسع في السوق الأوروبية بإطلاق مقرها في دبلن

أعلنت كاشيو، منصة حل إدارة النفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إنجاز مهم في استراتيجيتها للنمو العالمي، وذلك بافتتاح مقرها الأوروبي في دبلن، أيرلندا. يمثل هذا الافتتاح انطلاق كاشيو وتوسعها الرسمي في السوق الأوروبي، حيث تعمل الشركة منذ عام 2024، وهو خامس مكتب جديد تفتتحه الشركة خلال 12 شهراً فقط، بعد افتتاح مكاتب جديدة في المملكة العربية السعودية والأردن ودبي وأبوظبي.

أعلنت كاشيو عن إطلاق مقرها الأوروبي في إطار مشاركتها بفعاليات مؤتمر «إنفستوبيا»، وبحضور كبار القادة والمسؤولين، بمن فيهم معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومحمد حمود حمد رحمة الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى أيرلندا؛ ومعالي سيمون هاريس، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في أيرلندا، الذي هنأ كاشيو على هذا الإنجاز العالمي الكبير. كما حضر الحفل أنطوان مسعد، رئيس مجلس إدارة كاشيو؛ وأرمين مرادي، الرئيس التنفيذي لشركة كاشيو؛ ومحمد نوفل، مدير التوسع الأوروبي في كاشيو.

على مدار العام الماضي، واصلت كاشيو ترسيخ مكانتها بثبات في جميع أنحاء أوروبا من خلال بناء علاقات وطيدة مع شركاء التوزيع الرائدين وشركات الطيران العالمية ومجموعات الفنادق الكبرى. بدعم من هيئة الاستثمار الأجنبي المباشر الرسمية في أيرلندا (IDA)، وبالتعاون مع شركة «EMIR» المتخصصة في مجال الأبحاث في الأسواق الناشئة، ووزارة الاقتصاد الإماراتية وغرفة دبي و«إنفستوبيا»، يمهد هذا الأساس الطريق لتجربة متكاملة لإدارة النفقات مصممة خصيصاً للشركات الأوروبية والعالمية من جميع الأحجام.

قال أرمين مرادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاشيو: «تأسست كاشيو في دبي، ولكنها صممت للعالم. منذ أيامنا الأولى ونحن نطمح للتوسع خارج منطقة الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية، وقد شكل هذا الطموح مرونتنا ورؤيتنا للتوسع والتصدي للتعقيدات المالية في العالم الواقعي. يعكس نمونا وحدة السوق ونضجه المتزايد، والتركيز الواضح على تمكين الشركات بتقنيات مالية عالمية المستوى. نحرص في كاشيو على تعزيز العلاقات الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا النظيفة والابتكار. نعتز باتخاذ دبلن منصة لانطلاقنا في أوروبا، حيث نهدف إلى إبرام شراكات محلية راسخة، وجذب المواهب العالمية، وتطوير منتجات تخدم الشركات العاملة عبر الحدود».

تعتزم كاشيو، التي تتخذ من دبلن مركزاً لها في أوروبا، توظيف أكثر من 100 موظف في أقسام المبيعات والتسويق والمنتجات والهندسة والمالية لتأسيس مختبرات كاشيو، وهو مركز متطور للبحث والتطوير يستقطب المواهب من جميع أنحاء العالم. تم اختيار العاصمة الأيرلندية لما تتمتع به من إمكانية الوصول إلى الكفاءات العالمية، وبيئة تنظيمية داعمة، وسمعة قوية كوجهة للشركات التكنولوجية العالمية. ومع وجود أكثر من 14.000 مواطن إيرلندي في الإمارات العربية المتحدة، واقتراب حجم التبادل التجاري بين البلدين من 8 مليارات يورو، تستمر العلاقة بين البلدين في التعمق.

ولدعم توسعها، أكملت كاشيو كل التطويرات التقنية اللازمة لتطوير حلولها الرائدة لتتجاوز كونها مجرد أداة مستقلة لإدارة النفقات، بل منصة تكنولوجيا مالية متكاملة تماماً، ما يتيح التحكم السلس في نفقات الشركة وإصدار البطاقات والمكافآت والعمليات المالية عبر مناطق جغرافية متعددة.

تخدم كاشيو حالياً آلاف العملاء من الشركات الكبيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وتساعد فرق العمليات والفرق المالية على تبسيط العمليات، والتخلص من العمل اليدوي، وتحقيق عوائد قيّمة من نفقات شركاتهم. ارتكز نمو كاشيو العالمي على نجاح الشركة القياسي في منطقة الشرق الأوسط، حيث ساهم ارتفاع وتيرة سفر الأعمال، وتوسع المراكز المالية، وأجندات التحول الرقمي الوطنية في تسريع الطلب على حلول إدارة النفقات الحديثة. أبرمت كاشيو العديد من الشراكات المهمة في المنطقة، مدفوعة بالبنية القوية للسوق وازدهار سوق سفر الأعمال في الإمارات العربية المتحدة الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 10% سنوياً، ليصل إلى ما يقارب 94 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وهو ما مكن كاشيو من أن تصبح منصة إدارة النفقات الدولية الأكثر شمولاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سيعزز تواجد كاشيو في أوروبا من منظومة شركائها وستقدم مزايا ولاء جديدة للشركات في قطاعات السفر والضيافة والتجارة الإلكترونية.