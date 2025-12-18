ميوزيك نيشن ضمن قائمة بيلبورد عربية لأكثر قادة الموسيقى تأثيرًا في الشرق الأوسط

تم اختيار شركة ميوزيك نيشن، الشركة الرائدة في الإدارة الجماعية لحقوق الموسيقى في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن قائمة بيلبورد عربية “Power Players”، وهي قائمة سنوية تسلط الضوء على أبرز القيادات والمؤسسات التي تسهم في رسم مستقبل صناعة الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعكس هذا التكريم الدور الفاعل الذي تلعبه ميوزيك نيشن كلاعب محوري في القطاع الإبداعي والموسيقي في دولة الإمارات. تعمل الشركة، بقيادة رشا خليفة المبارك، المؤسسة ورئيسة مجلس الإدارة، على ترسيخ بنية تحتية متقدمة لحقوق الموسيقى، وتوسيع شراكاتها الدولية، ودعم تبنّي حلول حديثة في مجالات التراخيص، والعوائد (Royalties)، وإدارة الحقوق وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعود بالنفع على صُنّاع الموسيقى ومستخدميها على حد سواء، وذلك بهدف دفع عجلة النمو في القطاع وتمكين الفنانين والمبدعين.

وأشادت بيلبورد عربية بشركة ميوزيك نيشن، ووصفتها بأنها الجهة الرائدة في دولة الإمارات في مجال إدارة حقوق الموسيقى، مثنيةً على التزامها ببناء منظومة مستدامة وشفافة قائمة على الابتكار والامتثال للمعايير الدولية. كما سلطت بيلبورد عربية الضوء على شراكات ميوزيك نيشن المستمرة مع كبرى الجهات العالمية، مثل Broadcast Music Inc. (BMI) وSoundExchange، والتي تسهم في تعزيز النمو طويل الأمد لصناعة الموسيقى من خلال تحسين آليات تتبع الحقوق وتوزيع العوائد بكفاءة وشفافية.

وأعربت رشا خليفة المبارك، رئيسة مجلس إدارة ميوزيك نيشن، عن سعادتها بهذا التكريم، قائلة”:يشرفني أن يتم اختيار ميوزيك نيشن ضمن قائمة “Power Players” ضمن قائمة بيلبورد عربية ويعكس هذا التقدير جهود فريقنا بالكامل، التي تكللت بالنجاح بدعم شركائنا الذين يشاركوننا الالتزام ببناء بيئة عادلة وحديثة لإدارة حقوق الموسيقى، ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية. سنواصل تركيزنا على تقديم حلول تمكّن المبدعين وتدعم استدامة ونمو قطاع الموسيقى."

ومنذ تأسيسها، تركز ميوزيك نيشن على تمكين أصحاب الحقوق، بما في ذلك الفنانين، وكتّاب الأغاني، والملحنين، والناشرين، وشركات الإنتاج، من خلال توفير بنية تحتية متخصصة وخبرات تضمن حماية حقوقهم والحصول على مقابل عادل ومستدام لأعمالهم. وبصفتها جهة مرخصة من وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات، تقدم ميوزيك نيشن حلولًا متكاملة لإدارة الحقوق والتراخيص، تخدم الشركات، وقاعات الفعاليات، والجهات الإعلامية، والمنصات الرقمية في مختلف أنحاء الدولة.

ومع فريق قيادي يمتلك خبرة تتجاوز 70 عامًا مجتمعة في الأسواق الموسيقية الإقليمية والعالمية، تواصل ميوزيك نيشن الإسهام في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للصناعات الإبداعية، ووجهة جاذبة للاستثمار والابتكار في قطاع الموسيقى.