«بيرلشاير» تكشف عن مشروعها «بوند ليفينغ» في دبي لاند

كشفت شركة بيرلشاير، عن مشروعها الجديد «بوند ليفينغ»، وذلك خلال فعالية أُقيمت في دبي.

وجمعت الفعالية أكثر من مئتي وسيط عقاري من النخبة، حيث شكّلت المناسبة أول فرصة للاطلاع على تفاصيل المشروع، وهو مبنى سكني متوسط الارتفاع يتميز بطابع سكني خاص، ويقع في منطقة دبي لاند السكنية، إحدى أكثر المناطق نمواً وحيوية في الإمارة.

وشهدت الأمسية حضور نجم رياضة الكريكيت العالمي كيرون بولارد، سفير علامة بيرلشاير، الذي تفاعل مع الوسطاء العقاريين وعبّر عن تقديره لرؤية المشروع وفلسفته السكنية، مشيداً بالتركيز على جودة الحياة والتفاصيل التي تهم السكان في حياتهم اليومية.

ويتمتع مشروع «بوند ليفينغ» بموقع استراتيجي ضمن أحد المقرات السكنية الأسرع تطوراً في دبي، حيث يوفّر سهولة الوصول إلى الطرق الرئيسية، والمؤسسات التعليمية، والمرافق الصحية، والمناطق الترفيهية. كما يتميز بقربه من خط المترو المرتقب، وعدد من الوجهات الحيوية، ما يعزز جاذبيته للسكن والاستثمار على حد سواء.

وأعلنت بيرلشاير خلال الفعالية عن فتح باب الحجز المبكر، الأمر الذي يتيح للوسطاء العقاريين فرصة الاستفادة من مرحلة ما قبل الإطلاق الرسمي للمشروع، والمقرر في يناير من عام 2026، بما يمنحهم أولوية الوصول لعملائهم في مرحلة مبكرة.

وقال فاروق باجاسرا، مؤسس شركة بيرلشاير للتطوير العقاري: «يمثل مشروع بوند ليفينغ الفصل التالي في مسيرة بيرلشاير، وهو نتاج رؤية تركز على كيفية عيش الناس داخل منازلهم. هدفنا هو تطوير مساكن تجمع بين الراحة، وحسن الاستخدام، والقيمة المستدامة، بما يلبي تطلعات السكان والمستثمرين على المدى الطويل».

وتعكس هذه الفعالية نهج بيرلشاير القائم على التعاون الوثيق مع الوسطاء العقاريين، وحرصها على بناء علاقات طويلة الأمد ضمن القطاع. ومع الاهتمام الإيجابي الذي شهده المشروع منذ مرحلته الأولى، يتوقع أن يحظى «بوند ليفينغ» بمكانة بارزة بين المشاريع السكنية المرتقبة في دبي لاند خلال الفترة المقبلة.