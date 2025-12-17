إي اف چي هيرميس مستشار لطرح «للشركة العملية للطاقة» في الكويت

أعلنت إي اف چي هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية كمنسق عالمي مشترك ومدير الطرح المشترك لصفقة الطرح الخاص بشركة «الشركة العملية للطاقة» وإدراج الشركة في السوق "الأول" ببورصة الكويت.

عرضت «الشركة العملية للطاقة» نسبة 45.9% من رأسمالها المصدر من خلال بيع 260 مليون سهم، والتي شملت إصدارًا أوليًا لـ 94.5مليون سهم جديد وبيعًا ثانويًا لـ 165.5مليون سهم قائم، بسعر 212 فلسًا كويتيًا للسهم الواحد.

جمعت الصفقة 55 مليون دينار (179 مليون دولار)، مما يعني ضمنيًا أن القيمة السوقية بعد الطرح بلغت 120 مليون دينار (391 مليون دولار). شهد الطرح مشاركة قوية من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتمت تغطية دفتر الأوامر الإجمالي بأكثر من 5 مرات، مما جذب طلبات بقيمة حوالي 276 مليون دينار (898 مليون دولار).

كان الهدف من الطرح هو تنويع قاعدة مساهمي «الشركة العملية للطاقة»، وتعزيز الحوكمة، وزيادة الوضوح والظهور أمام المجتمع الاستثماري، مع دعم تحسينات الميزانية العمومية ومبادرات النمو في الكويت والمنطقة الأوسع.

بدأ تداول أسهم العمل للطاقة في السوق الأول لبورصة الكويت تحت رمز"ALF TAQA".

وأعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في شركة إي اف چي هيرميس، عن سعادته بالمساهمة في دعم مسيرة «الشركة العملية للطاقة» وتعزيز جهودها للتوسع في قاعدة عملائها وتسريع خطط النمو التي تتبناها، وذلك من خلال صفقة الطرح الخاص، بشقيه الأولي والثانوي. وأضاف مليكة أن هذه الصفقة تعكس تنامي ثقة المستثمرين الرئيسيين في بورصة الكويت، كما تؤكد على التزام الجهات التشريعية بأفضل معايير الحوكمة والتوظيف الرشيد لرأس المال وهو ما يساهم في فتح آفاق جديدة لتعظيم القيمة على المدى الطويل. وأكد مليكة على التزام إي اف چي هيرميس بتعزيز الشفافية والتنظيم الجيد طوال مراحل تنفيذ هذه الصفقة، لتسهيل حصول المستثمرين على الفرص الواضحة، فضلًا عن المساهمة في تعزيز القطاعات الاستراتيجية في السوق الكويتي، ومن بينها قطاع خدمات الطاقة.

ومن جانبه قال كريم جلال، مدير تنفيذي، بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لشركة إي اف چي هيرميس، تسعى الكويت بشكل متزايد إلى تأكيد مكانتها كوجهة موثوقة وجذابة للإدراج في الأسواق المالية، وذلك بفضل تحسن السيولة، والمشاركة القوية من المؤسسات، وإطار متطور لأسواق رأس المال. توفر «الشركة العملية للطاقة» فرصة استثمارية في مجال الطاقة للمستثمرين لدخول هذا القطاع المتنامي في الكويت. وتفخر إي اف چي هيرميس بدعم هذه الصفقة، وتلتزم بتقديم حلول منظمة وشفافة لأسواق رأس المال، تربط بين الشركات المحلية الرائدة ذات الجودة العالية وبين المستثمرين الإقليميين والدوليين.