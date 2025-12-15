فنادق في دبي تبدأ خدمة التسجيل الرقمي للضيوف

في ظل التحولات الطموحة التي تقودها حكومة دبي نحو مستقبل أكثر ذكاءً وابتكاراً، وعطفاً على اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تقنية تسجيل الوصول الفندقي الرقمي لتصبح إحدى القنوات الرئيسية المعتمدة في جميع فنادق دبي وبيوت العطلات، يعلن فندق العنوان وسط المدينة عن إطلاق خدمة التسجيل الرقمي المتكاملة التي تدعم هذه التقنية الحديثة.

تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع رؤية دبي في تعزيز جودة حياة السكان والزوار عبر تبنّي حلول رقمية متطورة تجعل تجربة الضيافة أكثر سهولة وسرعة وسلاسة. فالتسجيل الرقمي الجديد لا يقتصر على توفير الوقت فحسب، بل يعيد تعريف رحلة الضيف منذ لحظة التخطيط للسفر وحتى استلام الغرفة، حيث يمكن إتمام التحقق المسبق من الهوية وتسجيل المعلومات البيومترية عبر الهواتف الذكية قبل الوصول.

ويتيح هذا النظام للضيوف عند وصولهم تخطّي إجراءات مكاتب الاستقبال التقليدية، حيث تستخدم البيانات الموثقة مسبقاً بشكل آمن، ولا يعاد طلبها إلا عند انتهاء صلاحية الهوية، بينما تتطلب الزيارات اللاحقة فقط مصادقة بيومترية سريعة مثل التعرف على بصمة الوجه.

تعد هذه المبادرة دعماً أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار والتحول الرقمي، عبر تطوير منظومة السياحة والضيافة لتكون أكثر مرونة وكفاءة وتستجيب لمتطلبات المسافر العصري.

ومع دخول هذه الخدمة حيّز التنفيذ في فندق العنوان وسط المدينة، سينتقل الضيوف مباشرة إلى إقامتهم دون انتظار عند الوصول، في مشهد يعكس الرفاهية والابتكار اللذين تتميز بهما دبي اليوم. كما تتيح الخدمة للضيوف تخصيص تفضيلاتهم مسبقاً، بحيث تصبح كل خطوة محسوبة بدقة، من اختيار نوع الغرفة وحتى الإعدادات الخاصة التي تعكس أسلوب حياتهم.

وتفخر فنادق ومنتجعات العنوان بدورها في دعم هذا التوجه الوطني، من خلال توظيف التكنولوجيا لتعزيز التجربة الإنسانية وليس استبدالها؛ ليبقى الضيف في قلب كل تفصيل. كما تواصل المجموعة تطوير منظومتها الرقمية لتقديم خدمات أكثر ذكاءً وتكاملاً، بما يعزز مكانتها كعلامة فندقية رائدة تقدم معياراً جديداً للضيافة الراقية في المنطقة.

يدعو فندق العنوان وسط المدينة ضيوفه لاختبار إقامة تتكامل فيها التقنيات الذكية مع الضيافة الأصيلة في انسجام تام، ويؤكد التزامه بتقديم تجارب ترتقي بتوقعات الضيوف وتواكب تطلعات دبي نحو مستقبل رقمي متكامل يضع الراحة والرفاهية في صدارة الأولويات.