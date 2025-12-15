تم بيعه خلال ساعتين.. 704 ملايين درهم مبيعات موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان

أعلنت شركة «إيليفيت»، عن تحقيق رقم قياسي جديد في سوق رأس الخيمة؛ حيث شهد مشروع «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان» موجة إقبال غير مسبوقة ما جعله أسرع مشروع سكني مبيعاً في الإمارة. وجاء ذلك عقب فعالية الإطلاق التي أقيمت في فندق «أتلانتس ذا رويال» بتاريخ 26 نوفمبر، حيث حقق المشروع مبيعات تجاوزت الـ 704 ملايين درهم خلال ساعتين فقط.

وقد لاقى المشروع اهتماماً واسعاً فور طرحه، حيث جرى بيع أكثر من 200 وحدة في وقت قياسي وسط إقبال كبير من المستثمرين وأصحاب المناز، تستعد إيليفيت لإطلاق الدفعة الأخيرة المكوّنة من 100 وحدة قريباً.

ويبلغ إجمالي قيمة المشروع 1.8 مليار درهم، ويجري تطويره بالشراكة مع شركة «إنيسمور»، ويتولى تصميمه كل من شركتي «جينسلر» و«بيرغمان ديزاين هاوس» العالميتين.

وقال زيشان شاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيليفيت»: «يؤكد الطلب الاستثنائي الذي حظي به المشروع، وتحقيق مبيعات تجاوزت 700 مليون درهم خلال ساعتين، الثقة المتزايدة والمكانة المتقدمة التي يحتلها مشروع موندريان جزيرة المرجان بيتش ريزيدنسز في نظر المستثمرين. فهذا المشروع لا يقتصر على كونه مشروعاً عقارياً جديداً، بل يقدم أسلوب حياة متكامل ينسجم مع تطلعات المستثمرين. ويبرهن هذا الإقبال اللافت أن رأس الخيمة باتت وجهة محورية للعقارات الفاخرة، ونحن في «إيليفيت» فخورون بأن نكون في طليعة هذا التحوّل.

وتستعد «إيليفيت» لطرح دفعة جديدة تضم مجموعة مختارة من أكثر المخططات السكنية طلباً ضمن المشروع، ما يمنح المستثمرين فرصة استثنائية لاقتناء وحدات من الفئات الثلاث المرموقة في المشروع.

ومع استمرار تقدم أعمال البناء، المتوقع اكتمالها في الربع الرابع من عام 2028، يواصل مشروع «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان» ترسيخ مكانته كأحد أبرز مشاريع العقارات الفاخرة في رأس الخيمة.

ومن المقرر طرح الدفعة المقبلة المكوّنة من 100 وحدة قريباً.