من دبي إلى العالم.. هواوي تدشّن جيلاً جديداً من الابتكار بإطلاق Mate X7 ومنظومة أجهزة ذكية متكاملة

أطلقت شركة هواوي حقبة جديدة من الابتكار خلال فعالية "Unfold the Moment" التي استضافتها دبي، كاشفةً عن مجموعة من أجهزتها الرائدة التي تعزّز مكانتها في سوق التكنولوجيا العالمي، يتقدمها الهاتف الذكي القابل للطي HUAWEI Mate X7، إلى جانب سماعات HUAWEI FreeClip 2، وساعة HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN الفاخرة، والجهاز اللوحي الإبداعي HUAWEI MatePad 11.5 S.

وأكدت هواوي أن الإطلاق الجديد يعكس تطور منظومتها المتكاملة، التي تجمع بين التصميم المتقدّم والأداء العالي، مع التركيز على تلبية احتياجات المستخدمين في مختلف جوانب حياتهم اليومية، من الإنتاجية والإبداع إلى الترفيه ونمط الحياة العصري.

ويتميّز هاتف Mate X7 بتصميم قابل للطي يجمع بين النحافة والمتانة، مستوحى من تراث البروكار الصيني العريق، مع خيارات متعددة من الألوان والمواد الفاخرة. ويقدّم الهاتف قدرات تصوير متقدمة بفضل كاميرا True-to-Color من الجيل الثاني، إلى جانب تحسينات كبيرة في المتانة ونظام تبديد الحرارة، وبطارية عالية السعة تضمن أداءً مستقراً طوال اليوم.

وكشفت هواوي عن سماعات HUAWEI FreeClip 2 بتصميم مفتوح يلتف حول الأذن، يجمع بين الراحة والأناقة وجودة الصوت العالية، مع مقاومة للماء والغبار وعمر بطارية ممتد يصل إلى 38 ساعة.

أما ساعة HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN، فقد جاءت بإصدار Royal Gold الذي يجمع بين الفخامة والهندسة المتقدمة، مع خصائص مخصصة لغطاسي الأعماق، وتقنيات اتصال متطورة، ودقة عالية في تحديد الموقع.

وفي مجال الأجهزة اللوحية، قدّمت هواوي جهاز HUAWEI MatePad 11.5 S بشاشة PaperMatte المصممة لراحة العين، مدعوماً بقلم M-Pencil Pro ولوحة مفاتيح مغناطيسية، ليشكّل منصة متكاملة للإبداع والعمل بدون أوراق، مع حزمة تطبيقات احترافية تلبي احتياجات الطلاب والمبدعين وصنّاع المحتوى.

وقال جو بينغ، رئيس قسم التسويق وخدمات المبيعات في مجموعة أعمال هواوي للأجهزة، إن الشركة تسعى من خلال هذه المنتجات إلى تمكين المستخدمين من الاستفادة القصوى من التكنولوجيا وفتح آفاق جديدة لكل لحظة، مؤكداً أن الابتكار لدى هواوي ينطلق من فهم عميق لاحتياجات المستهلكين.

واختتمت هواوي بالتأكيد أن هذا الإطلاق لا يقتصر على تقديم أجهزة جديدة، بل يجسّد التزامها المستمر بوضع المستخدم في قلب الابتكار، وتعزيز التواصل بين الثقافات والمجتمعات عبر التكنولوجيا، تحت شعارها العالمي «الآن ملكك».