شراكة استراتيجية لتوسيع خدمات الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات

أعلنت «سينتينل وان» SentinelOne، الشركة المتخصصة في مجال الأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي، عن إبرام شراكة استراتيجية مع «ريليان تكنولوجيز» Rilian Technologies بهدف تسريع توفير عمليات الأمن السيبراني المتقدمة والقدرات الدفاعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف أنحاء الشرق الأوسط. ويجمع هذا التعاون بين منصة «سينتينل وان» المستقلة في الأمن السيبراني، ومهمة «ريليان تكنولوجيز» الرامية إلى تسريع تبنّي التقنيات الآمنة، بما يمكّن الحكومات والمؤسسات والقطاعات الحيوية من نشر وتشغيل وتحسين الجيل التالي من البرامج الأمنية على نطاق واسع.

ومع استمرار وتيرة التحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي وتحديث البنى السحابية في دولة الإمارات وعموم المنطقة، تواجه المؤسسات تهديدات متزايدة التعقيد، بدءًا من الهجمات التي تشنها جهات مدعومة من دول، وصولاً إلى هجمات الفدية، واضطرابات سلاسل التوريد، والهندسة الاجتماعية المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي. وتتطلب القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والنقل والقطاع المالي والجهات الحكومية، نماذج حماية حديثة توفر قدرات كشف فوري، واستجابة آلية، ومرونة تشغيلية مستدامة. وفي الوقت نفسه، تسهم التشريعات الجديدة، بما في ذلك قوانين ضمان المعلومات وحماية البيانات في دولة الإمارات، في إعادة تشكيل متطلبات الامتثال للجهات الحكومية والخاصة على حد سواء.

وقالت مريم الوزاني، المدير الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى «سينتينل وان»: «في ظل تسارع وتيرة التحديث الرقمي في المؤسسات العاملة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، تزداد الحاجة إلى شركاء قادرين على تقديم تقنيات عالمية المستوى إلى جانب خبرات إقليمية عميقة في تقديم الخدمات. ومن خلال الجمع بين منصة»سينتينل وان«للأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي، وقدرات ريليان تكنولوجيز المثبتة في تسريع تبنّي تقنيات أنظمة التشغيل الصناعية (OT) وتنفيذها وتقديمها إقليمياً، سيكون بوسعنا المساهمة بفعالية في بناء برامج الدفاع السيبراني الذاتية والمرنة والقادرة على التغلب على التهديدات الناشئة».

ومن خلال هذه الشراكة، تعتزم «سينتينل وان» وريليان تكنولوجيز تقديم خدمات الأمن السيبراني المتكاملة والتي تشمل النشر المتقدم والتكامل وتمكين مراكز العمليات الأمنية وبرامج أمن التقنيات التشغيلية، لمساعدة العملاء على تحديث منصاتهم وتأمينها بشكل شامل من البداية إلى النهاية. كما توسّع الشراكة نطاق الدعم للبيئات المعزولة والمهام الحيوية، بما يمكّن مشغلي الخدمات الحرجة من تطبيق ضوابط أمنية متقدمة دون المساس بالعزل أو استمرارية العمليات. ويعمل الطرفان معاً على مواءمة الابتكار العالمي مع الأولويات الإقليمية لتعزيز التحكم بالبيانات وتقوية الامتثال التنظيمي وحماية البنية التحتية الحيوية التي تشكّل أساس التنويع الاقتصادي والقدرة التنافسية الوطنية على المدى الطويل.

من جانبه قال كريستيان شنيدلر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريليان تكنولوجيز: «عقدنا شراكة مع»سينتينل وان«لتعزيز منظومتنا من قدرات الأمن السيبراني الذاتية التي تحمي أكثر المهام أهمية في العالم. وتدعم حلول»سينتينل وان«القائمة على الذكاء الاصطناعي رسالتنا المتمثلة في تسريع تبنّي التقنيات الآمنة لدى الحكومات والمؤسسات الدفاعية ومشغلي البنى التحتية الحيوية، حيث تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بتعزيز المرونة الرقمية في دولة الإمارات وفي مختلف أنحاء الشرق الأوسط.»

وإلى جانب نشر التقنيات، تركّز الشراكة أيضاً على بناء الخبرات المحلية وتعزيز مهارات الأمن السيبراني وتمكين الفرق الإقليمية بالأدوات والتدريب اللازمين لتشغيل البيئات الأمنية الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويتمثل الهدف في الارتقاء بالقدرات الإقليمية عبر مجالات السحابة والهوية والنقاط الطرفية والتقنيات التشغيلية، ومساعدة المؤسسات على الانتقال من عمليات الأمن السيبراني التفاعلية إلى الدفاع الاستباقي القائم على الذكاء والتحليل.

ومن خلال الجمع بين ابتكار «سينتينل وان» وقدرة منصة ريليان تكنولوجيز على تسريع تبنّي التقنيات الآمنة، يرى الطرفان أن هذه الشراكة ستسهم في تسريع تنفيذ حلول الأمن السيبراني الحديثة في الإمارات والشرق الأوسط، بما يضمن امتلاك المؤسسات للقدرات والدعم والخبرات اللازمة لحماية أصولها الأكثر أهمية في مواجهة التهديدات المتسارعة والمتطورة باستمرار.