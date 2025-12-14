أومودا وجايكو تطرح نظام هجين فائق التطوّر في الإمارات

في ظلّ توجّه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مستقبل أكثر استدامة وذكاءً في عالم التنقّل، يزداد الاهتمام باقتناء مركبات تجمع بين الأداء القوي والكفاءة العالية. وفي هذا الإطار، تطرح شركة أومودا وجايكو نظامها الهجين فائق التطوّر SHS، الذي يجسّد توازناً مثالياً بين التحكّم الديناميكي في القيادة والقدرة العالية على اجتياز المسافات الطويلة. وبفضل ما يوفّره من أداء فائق، ومدى طويل، وكفاءة غير مسبوقة في استهلاك الطاقة، يعكس نظام SHS طموح أومودا وجايكو في ترسيخ مكانتها كأبرز مصنّع عالمي للمركبات الهجينة.

يشكّل النظام الهجين فائق التطوّر SHS من أومودا وجايكو الجيل المقبل من تقنيات القيادة الذكية، إذ جرى تطويره خصيصاً لتقديم أداء قوي، وقيادة سلسة، وكفاءة استثنائية في استهلاك الوقود، بما يلبّي متطلّبات التنقّل اليومي في دولة الإمارات. يعتمد هذا النظام المتقدّم على دمج ذكي بين الطاقة الكهربائية والوقود، ما يوفّر استجابة فورية للتسارع، وتشغيلاً أكثر هدوءاً، واستهلاكاً أقل للطاقة، سواء في الرحلات داخل المدن أو على الطرقات السريعة.

صُمِّم النظام الهجين فائق التطوّر SHS ليمنح السائقين مرونة الاستفادة من القيادة الكهربائية عند الحاجة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مدى القيادة الطويل الذي توفّره المحرّكات التقليدية. ومن خلال هذا الدمج الذكي بين المصدرَين، يقدّم النظام تجربة قيادة أكثر سلاسة وكفاءة، بدون الحاجة للقلق من محطّات الشحن أو المسافات الطويلة، ما يجعله الخيار المثالي لظروف القيادة المتنوّعة في دولة الإمارات، سواء داخل المدن أو على الطرقات السريعة.

وفي إطار التزامها المستمر تجاه السوق الإماراتية، تنظّم أومودا وجايكو فعالية خاصّة بعنوان «أمسية SHS» في دبي، تستعرض خلالها مجموعتها الكاملة من الطرازات الجديدة العاملة بالطاقة البديلة، والتي تشمل جايكو J7 SHS، جايكو J8 SHS، أومودا C7 SHS، وأومودا C5 HEV. وستتخلّل هذه الأمسية، المقرّر انعقادها في منتصف يناير، الإطلاق الرسمي لطراز جايكو J8 SHS، ما يمنح عشّاق السيارات في الإمارات فرصة حصرية لاكتشاف أحدث ابتكارات العلامة في عالم المركبات الهجينة.

أثبت النظام الهجين فائق التطوّر SHS مكانته بسرعة كمعيار عالمي جديد في عالم التقنيات الهجينة، مسجّلًا أداءً ريادياً على مستوى القوة، والمدى، وكفاءة استهلاك الطاقة، إضافةً إلى المدى الكهربائي الكامل يُعزّز حضوره المتقدّم. وقد خضع النظام لاختبارات ميدانية مكثّفة في 16 دولة، ليؤكّد قدراته الفعلية في ظروف القيادة الواقعية وعلى مسافات طويلة. ومن بين الطرازات التي أثبتت تفوّقها بجدارة، تبرز سيارة جايكو J7 SHS التي خضعت لسلسلة من اختبارات التحمّل الدولية، ونجحت في اجتيازها بكفاءة عالية، مؤكّدة موثوقيّتها ومدى أدائها الاستثنائي حتى في أصعب ظروف الطرقات. ومع أكثر من 100,000 كيلومتر من التقييم العملي، إلى جانب تغطية إعلامية واسعة من أكثر من 100 وسيلة إعلام دولية، رسّخ نظام SHS مكانته كحلّ تقني يجمع بين الكفاءة العالية في استهلاك الوقود، قوة الأداء، والاعتمادية في الرحلات الطويلة، وهي مزايا تحظى بتقدير خاص في أسواق الخليج العربي.

انطلاقاً من رؤيتها التي تضع الابتكار والاستدامة في صميم استراتيجيتها، تلتزم أومودا وجايكو بتقديم حلول تنقّل متقدّمة تجمع بين الكفاءة والمسؤولية البيئية، من دون المساومة على الراحة أو الأداء. ومع تسارع وتيرة توسّعها على الساحة العالمية، تعزّز العلامة حضورها في منطقة الشرق الأوسط من خلال طرح أنظمة هجينة مصمّمة خصيصاً لتلبية متطلّبات القيادة في بيئات المنطقة المتنوّعة.

واستلهاماً من فلسفتها «نرسم مستقبل الغد، مدفوعين بروح الجيل الجديد»، تسعى أومودا إلى ترسيخ مكانتها كعلامة عالمية رائدة في فئة المركبات الرياضية متعدّدة الاستخدام، بينما تضع جايكو نصب عينيها الريادة في فئة المركبات الفاخرة المخصّصة للطرق الوعرة. ومع طرح نظامها الهجين فائق التطوّر SHS، تواصل أومودا وجايكو الإسهام في مسيرة التحوّل نحو مستقبل تنقّل أكثر نظافة وتطوّراً، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تنقّل ذكية ومستدامة.