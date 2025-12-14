ریتشمایند تطلق أعمال البناء في «أویسترا» بجزیرة المرجان في رأس الخیمة

بدأت «ریتشمایند» أعمال الإنشاء رسمياً في مشروع «أویسترا» على جزیرة المرجان في إمارة رأس الخیمة. وقد تولت تصمیم المشروع شركة «المھندسة زھا حدید أركیتكتس» العالمیة، وقد شكل الانتھاء من بیع المرحلة الأولى محطة مفصلیة في مسیرة المشروع، لتتزامن مع انطلاق أعمال البناء، ومن المقرر أن یتم تسلیم المشروع وفق الخطة الزمنیة المعتمدة، خلال عام 2029، في ظل التزام صارم بجودة التنفیذ ومعاییر التمیز.

وتتولى شركة «دیوان للھندسة المعماریة» ترجمة ھذه الرؤیة إلى واقع ملموس، عبر حلول ھندسیة مبتكرة، من أبرزھا إنشاء ھیكل فولاذي منحنٍ بطول 40 متراً، یحافظ على نقاء الخطوط التصمیمیة لزھا حدید دون المساس بجوھر الفكرة الأصلیة، لتقدیم مساحات تعكس أرقى معاییر الضیافة الفاخرة.

أما التصمیم الداخلي، فقد أسند إلى شركة «كراكنل» في تصمیم مشھد طبیعي یكمل فلسفة المبنى بتناغم دقیق مع البیئة البحریة المحیطة، ویثمر ھذا التعاون الاستثنائي عن معلم معماري غیر مسبوق، یعید تعریف مفھوم الحیاة على الواجھة البحریة، ویرسخ مكانة رأس الخیمة وجھة مستقبلیة للمعیشة الراقیة والاستثمار الناجح.

وقال المھندس عبدﷲ العبدولي، الرئیس التنفیذي لمجموعة مرجان: «لطالما كانت جزیرة المرجان مشروعاً طموحاً صمم لیكون وجھة بحریة رائدة، ویشكل انطلاق أعمال البناء في مشروع «أویسترا» محطة جدیدة ومشوقة في مسیرة تطورھا المتواصلة. كما یجسد التزام «ریتشمایند» بأعلى معاییر التصمیم، وبناء شراكات عالمیة المستوى، إضافة نوعیة تعزز جاذبیة رأس الخیمة على الساحة الدولیة، وترتقي بأسلوب الحیاة الذي تقدمه الجزیرة للسكان والمستثمرين على حد سواء».

من جانبه، قال محمد رفیعي الرئیس التنفیذي لشركة «ریتشمایند القابضة»: «إن «أویسترا» لیس مجرد مشروع سكني، بل یمثل محطة مفصلیة ترسخ مكانة رأس الخیمة وجھة عالمیة واعدة للاستثمار العقاري على الواجھات البحریة. أما الإقبال السریع على المرحلة الأولى، التي بیعت بالكامل في وقت قیاسي، فیعكس تنامي الاھتمام الدولي بالإمارة، في ظل توجه المشترين نحو العقارات الفاخرة المطلة على البحر، والتي تمتاز بتصامیم راقیة وقیمة استثماریة طویلة الأمد وأن انطلاق أعمال البناء الیوم لا یقتصر فقط على الشروع في إنشاء المبنى، بل یعبر عن التزامنا العمیق بمواكبة مسیرة التطور التي تشھدھا الإمارة، وتقدیم مشروع استثنائي یجمع بین الندرة، والتمیز المعماري، والقیمة المستدامة لعملائنا. والمستثمرین على حد سواء».

ویقع مشروع «أویسترا» على بعد خطوات من منتجع «وین جزيرة المرجان» أول منتجع متكامل في المنطقة، ویضم المشروع (850) وحدة سكنیة فاخرة مطلة على البحر، تتنوع بین غرفة واحدة وأربع غرف نوم، وقد صممت جمیعھا لتمنح السكان إطلالات بانورامیة خلابة على میاه الخلیج العربي. ویحتوي المشروع على مجموعة مختارة بعنایة من مرافق الاستجمام المتكاملة، ونادٍ شاطئي ومنتجع صحي بمستوى عالمي، إلى جانب مطعم راقٍ یتربع في أعلى نقطة من المشروع، یحیط به أول مسبح «إنفینیتي» بزاویة 360 درجة في رأس الخیمة، لیقدم لزواره إطلالات أسره تعد من الأجمل على جزیرة المرجان.